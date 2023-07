Sparen im Aargau (5/5, Teil 2) Wie «Tischlein deck dich» dieser Mutter das Alltagsleben erleichtert – und ihr so mehr Geld übrig bleibt Verschiedene private Angebote unterstützen Menschen, die knapp bei Kasse sind. Dazu gehört auch die Organisation «Tischlein deck dich», bei der Betroffene Lebensmittel beziehen können. Selam Debesay aus Wohlen erzählt, was dies für sie und ihre Kinder bedeutet und wie sie im Alltag sparen kann.

Es ist eine unvorstellbare Zahl. Jedes Jahr werden in der Schweiz rund 2,8 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel, oder rund ein Drittel aller produzierten Nahrungsmittel, in den Abfall geworfen. Der Verein «Tischlein deck dich» (TDD) rettet einen Teil dieser Esswaren und verteilt sie im Aargau an 13 Abgabestellen an armutsbetroffene Menschen. So können Working Poor, Familien, Alleinerziehende oder Personen, die Sozialhilfe beziehen, von diesem Angebot profitieren.

Froh um diese Möglichkeit ist Selam Debesay aus Wohlen, die früher in Mellingen lebte. Die 30-jährige Eritreerin ist Mutter von zwei kleinen Kindern (5 und 7 Jahre alt) und muss sehr auf ihre Ausgaben achten. «Der Sozialdienst der Gemeinde unterstützt uns, aber ‹Tischlein deck dich› ist für mich eine grosse Hilfe beim Einkaufen», sagt Debesay.

Selam Debesay aus Wohlen nutzt regelmässig das Angebot von «Tischlein deck dich». Bild: Marc Ribolla

Für einen symbolischen Franken Lebensmittel beziehen

Seit rund fünf Jahren besucht sie die einmal wöchentlich geöffnete Wohler Abgabestelle von TDD und kann dort für einen symbolischen Betrag von einem Franken und nur mit einer Kundenkarte Lebensmittel beziehen. «Ich schaue jeweils, was es alles hat, und erhalte dann eine bestimmte Menge. Dann koche ich jeweils unser Essen danach», erklärt Debesay.

Im vergangenen Jahr nutzten über 1700 Personen das Angebot von TDD im Aargau. «2022 haben wir insgesamt rund 295‘000 Kilo Lebensmittel gerettet und im Aargau verteilt. In den letzten fünf Jahren eröffneten wir im Kanton fünf neue Abgabestellen», teilt Tabea Pfammatter von Tischlein deck dich auf Anfrage mit.

Sie spüre die kürzlich gestiegenen Lebensmittelpreise schon, meint Selam Debesay. Gerade, wenn sie bei den Grossverteilern einkaufe. «Gewisse spezielle Produkte kaufe ich auch bei einem eritreischen Laden in Aarau, wo sie günstiger sind als bei Migros oder Coop. Das hilft uns auch beim Sparen», erzählt Debesay weiter. Sie zeigt als Beispiel grosse Dosen an Paprika- oder Kichererbsenpulver.

Fleisch portionieren und im Gefrierfach lagern

Sie würde vieles selber kochen, was das Leben ebenfalls günstiger mache als Fertigprodukte einzukaufen. «Ausserdem kaufe ich vielleicht einmal im Monat ein grösseres Stück Fleisch, das ich dann in Stücke schneide und in Portionen im Tiefkühlfach lagere», gibt sie einen Spartipp.

Sehr dankbar ist Selam Debesay, dass ihr die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von «Tischlein deck dich» auch ab und zu Lebensmittel daheim vorbeibringen. Dann, wenn sie selbst während der einstündigen Öffnungszeit von TDD in Wohlen verhindert ist.

Auch im alltäglichen Leben nutzt die Eritreerin für sich und ihre Familie weitere Unterstützungsangebote. Sie streicht zum Beispiel das «Café International» des Frauenvereins Wohlen hervor, das zweimal jährlich eine Kleiderbörse anbietet oder auch Institutionen wie das Brockenhaus.