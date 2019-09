Seit fast eineinhalb Monaten ist das Grundwasserpumpwerk Eichholz in Wohlen nicht mehr in Betrieb. Der lokale Wasserversorger, die IB Wohlen AG, hat die Anlage am 23. Juli vom Netz genommen. Messungen hatten im Wasser des Werks, das in einem landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebiet liegt, einen zu hohen Wert des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil ergeben. Der Stoff kann ab einer bestimmten Konzentra-tion krebserregend wirken. Die Verantwortlichen der Wohler Wasserversorgung nahmen das Pumpwerk in Eigen-regie vom Netz und informierten Bevölkerung und Öffentlichkeit umgehend in einer Mitteilung. «Das ist vorbildlich, mit dieser transparenten und raschen Orientierung hat die IBW für Klarheit gesorgt», sagt SP-Grossrat Thomas Leitch, der selber in Wohlen wohnt.

Weniger erfreut ist Leitch über die Informationspolitik des Kantons. Zwar teilte das Amt für Verbraucherschutz im Juli mit, wegen zu hoher Chlorothalonil-Werte müssten zwei weitere Wasserfassungen im Aargau vom Netz genommen werden – wo die stillgelegten Pumpwerke stehen, wollte Amtsleiterin Alda Breitenmoser aber nicht sagen. Sie verwies auf den Datenschutz und hielt fest, der Kanton dürfe die Gemeinden nur nennen, wenn für die Bevölkerung eine akute Gesundheitsgefahr bestehe. Vorstoss gegen die Geheimniskrämerei Leitch kritisierte dies schon im Juli als Geheimniskrämerei und legt jetzt mit einem Vorstoss im Grossen Rat nach. «Bei mir haben sich mehrere Personen gemeldet, die keine Auskunft über die Messwerte in ihren Gemeinden erhielten oder nicht wussten, wo sie fragen sollten», sagt er. Darum will er von der Regierung wissen, wie sie dafür sorgen wolle, dass die Wasserversorger die Bevölkerung über die Qualität des Trinkwassers ausreichend informieren. Weiter fragt er, was Bürgerinnen und Bürger tun könnten, wenn ihnen die Auskunft verweigert wird. «Aus meiner Sicht wäre es am einfachsten, wenn der Kanton die Gemeinden nennen würde, wo Grenzwerte überschritten wurden. Dann könnten die Einwohner beim lokalen Wasserversorger direkt nachfragen, welches Pumpwerk betroffen ist», schlägt Leitch vor. Er will auch wissen, ob die Regierung bereit sei, der Bevölkerung im Aargau umfassend Einblick in die Schadstoffbelastung des Trinkwassers zu gewähren. Grundsätzlich fragt der SP-Grossrat, wie gefährlich Chlorothalonil und dessen Abbauprodukte in Boden und Trinkwasser aus Sicht des Regierungsrats seien. Und er will wissen, welche Mengen an Pflanzenschutzprodukten mit dem Chlorothalonil im Aargau jährlich eingesetzt werden.