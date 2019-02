«Feuchte Wände, Karton-Matratzen, defekte Geräte – Villmergen AG lässt Familie in Schimmelwohnung hausen» – Schlagzeilen in der Schweizer Boulevardzeitung «Blick», die Gemeindeammann Ueli Lütolf und Sozialvorsteherin Rosmarie Schneider laut eigenen Aussagen «richtig hässig» machen. «Wo hat es hier Schimmel und wo Karton-Matratzen?», fragen sie bei der Begehung der Notwohnung an der Unterdorfstrasse.

Eine Besichtigung zeigt: An einer Wand hat es zwar einen schwarzen Fleck, der davon zeugt, dass es hier einmal feucht gewesen ist. Doch der Fleck sowie die übrigen Wände, Böden und Decken in der Altwohnung wirken trocken. Es riecht auch nicht muffelig, sondern so, wie es in einer trockenen Altwohnung eben riecht. Auch defekte Geräte sind keine zu sehen. Allerdings gibt der Gemeindeammann zu: «Gestern, als der Reporter vom ‹Blick› hier gewesen ist, stand in der Küche noch ein defekter Geschirrspüler. Der ist inzwischen entfernt worden, weil es in einer kostengünstigen Notwohnung ja nicht unbedingt ein solches Gerät braucht.»

Und der Kochherd sei noch in Reparatur, erklärt der Gemeindeammann. Das sei jedoch so vorgesehen gewesen: «Den Bezug der Notwohnung mussten wir innerhalb weniger Tage vorbereiten. Wir haben dem Mieter versprochen, dass wir das Nötigste in Ordnung bringen, bis er mit seiner Familie einzieht. Da sind wir jetzt dran», erklärt er. Im Übrigen, sagt Lütolf weiter, habe der Mieter die Wohnung abgenommen. Es existiere ein Übergabeprotokoll und dort habe der Mann keine Mängel vermerkt. Ueli Lütolf und Rosmarie Schneider hätten von seinen Beschwerden erst aus der Zeitung erfahren.