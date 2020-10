Sorge um beliebtes Ausflugsziel: Trocknet das Fischbacher Mösli aus?

Es war an seinem Geburtstag, Ende März dieses Jahres, als Hans Kneubühler die Messlatte im Mösli anbrachte. Der Landwirt wohnt in unmittelbarer Nähe zum Fischbacher Moosweiher, umgangssprachlich Mösli genannt.

Der 300 Meter lange Weiher ist ein beliebtes Ausflugsziel und eines von insgesamt zwei erhaltenen Hochmooren im Kanton Aargau. Es steht unter Naturschutz. «Ich bin praktisch jeden Tag hier», sagt Kneubühler und lässt seinen Blick über den lauschigen Weiher schweifen, über den Nebelschwaden ziehen und Enten einsam ihre Bahnen ziehen.

Der Pegel ging um 60 Zentimeter zurück

Den Rückgang des Pegelstandes beobachte er schon seit geraumer Zeit, erzählt er. Im Frühling dieses Jahres wollte er es genau wissen. Er brachte am Pfosten, der den Schutzbereich des Gewässers markiert, eine Skala an. Fortan überprüfte er wöchentlich den Wasserstand und übertrug diese Zahlen in eine Liste. Und siehe da: Der Wasserstand ging vom 30. März bis Mitte Oktober um 60 Zentimeter zurück.