SOMMERSERIE Mein Lieblingsplatz in der zweitjüngsten Aargauer Gemeinde: Die Aussicht reicht vom Üetliberg bis zum Pilatus Eine einfache Bank am Waldrand bei Islisberg ist der liebste Rastplatz unserer AZ-Redaktorin. Früher war der Ort ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Sonntags-Coup, jetzt reizen die Sonnenstunden und die prächtige Sicht auf die Berge.

Nach dem kleinen Aufstieg von Arni her bietet sich das Bänkli am Waldrand zur Pause an. Laura Koller

Die versprochene Glace war bereits in Reichweite, wenn das rote Bänkli am Wegrand der Rütistrasse sichtbar wurde. Dann war die letzte Steigung geschafft und der Rest der Strecke durch Islisberg, an der Schule vorbei und durchs Quartier bis zum Restaurant war kurz. Trotzdem wollte ich mich immer für zwei, drei Minuten auf das besagte Bänkli setzen und die Beine baumeln lassen. Ein gutes, solides Holzbänkli mit breiten Latten und rotem Anstrich muss genutzt werden.

Viele Sonntagsspaziergänge meiner Kindheit hatten diesen Ablauf. Erst an den Erdhäusern in Arni vorbei, dann auf dem Feldweg durch den Wald Richtung Islisberg. Heute laufe ich, nach einem frühen Feierabend, gerne hier hoch, in den letzten zwei Jahren war es eine willkommene Abwechslung zum heimischen Schreibtisch.

In der abendlichen Sommerstimmung ist die Sicht nicht klar, aber der Zugersee lässt sich erkennen. Laura Koller

Leider kann ich mich für den kleinen Aufstieg, Islisberg liegt auf 680 Metern über Meer, nicht mehr mit einer Glace belohnen. Das Restaurant Berghof, wo die süsse Belohnung jeweils auf mich wartete, wurde vor zehn Jahren geschlossen und ist Eigentumswohnungen gewichen. Das Bänkli blieb mir aber erhalten.

Islisberg hatte einen langen Weg in die Eigenständigkeit

Da ich heute die schöne Aussicht mehr schätze, bleibe ich auf dem besagten Bänkli gerne länger sitzen und geniesse jeweils die Abendstimmung. Hinter der Weide mit friedlich grasenden Kühen ist der Üetliberg mit seinen zwei Türmen sichtbar. Anschliessend schweift der Blick über die Albiskette bis zur Felsenegg und weiter Richtung Zugersee, Rigi und Pilatus.

Islisberg ist ein junger Ort, bis 1983 bildeten er mit dem Nachbardorf die Gesamtgemeinde Arni-Islisberg. Ihre Vergangenheit hat revolutionäre Züge, schon 1974 beschloss die Islisberger Stimmbevölkerung, dass sie sich von Arni trennen und verselbstständigen will.

Erst 1982 hiess der Grosse Rat diesen Entscheid gut. Damals hat die Gemeinde, die auf drei Seiten an den Kanton Zürich grenzt, nur 168 Einwohnerinnen und Einwohner. Seitdem ist das Dorf stetig gewachsen und zählt heute eine Bevölkerung von 658 Personen. Die schätzen die Ruhe und Beschaulichkeit in ihrem Wohnort, wie die Gemeindeverwaltung auf ihrer Website erklärt.

Hier oben scheint oft die Sonne, besonders im Frühling und Herbst ist das ein angenehmer Szenenwechsel vom nebligen Reusstal. Daher steht das Bänkli ideal. Vorne die Aussicht, im Rücken der kühle Wald. Im Sommer lassen sich mit etwas Glück am Wegrand ein oder gar mehrere Aronstäbe entdecken. Dieses Jahr habe ich einige gesehen, die Fruchtstände mit den typischen orangen aber giftigen Beeren sind gut erkennbar.

Auch auf der Karte des Vereins Bankkultur ist mein Islisberger Bänkli eingezeichnet, dort wurde es für die ruhige Lage und die gute Aussicht mit der Bewertung «Aussergewöhnlich» ausgezeichnet.