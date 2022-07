Sommerserie Geheimtipp für alle Sommermuffel: Auf dieser Gummiboot-Route lassen sich auch die heissen Tage angenehm verbringen An kaum einem anderen Ort kann man der Hitze so gut entgehen, wie auf der Reuss. Die AZ-Redaktorin verrät ihren liebsten Platz zum Böötlen im Freiamt.

Auf der rund vierstündigen Fahrt von Sins nach Rottenschwil lassen sich auch die heissen Sommertemperaturen aushalten. Alex Spichale

Ich sag's gleich, wie's ist: Ich mag den Sommer nicht sonderlich. Klar, die lauen Abende und die Gartenfeste haben ihren Charme. Doch die pralle Sonne, die warmen Temperaturen, die schwülen Nächte – das alles macht mir während dieser Jahreszeit zu schaffen. Die unzähligen Insektenstiche und der obligate Sonnenbrand sind jeweils die Kirsche auf meiner Sommer-Sahnetorte.

Zum Glück gibt es im Freiamt ein paar Orte, an denen auch der Sommer für mich einigermassen erträglich ist. Einer meiner liebsten ist die Reuss. Am schönsten es sich nicht am Fluss, sondern direkt darauf in einem Gummiboot. Als Startpunkt eignet sich am Besten die kleine Böschung neben der Holzbrücke in Sins. Hier hat man nicht nur genügend Platz, das Boot aufzupumpen, auch der Einstieg gestaltet sich hier einfacher als an anderen bewachsenen Stellen entlang des Ufers.

Von hier aus ist die rund vierstündige Fahrt bis nach Rottenschwil zudem ohne grosse Hindernisse zu bewältigen. Ein paar Brückenpfeiler müssen zwar gekonnt umrudert werden, dafür gibt es unterwegs weder Stauwehre noch viele Felsen oder Mulden. Entlang der Bäume kann man zwischenzeitlich im Schatten treiben. Auch ein Sprung ins Wasser sorgt für Abkühlung.

Kühle Getränke, gute Musik und vor allem: Keine Menschenmassen

Das Schönste am «Böötlen» ist aber wohl die Atmosphäre, die mit der passenden Ausrüstung und der richtigen Begleitung entsteht. Ein kleines Beiboot mit kühlen Getränken und einem Picknick für unterwegs und wasserfeste Lautsprecher für die Musik machen das kleine Abenteuer perfekt.

Dem lauten Mitsingen oder den persönlichen Gesprächen sind keine Grenzen gesetzt – auf dem Gummiboot ist man immer ungestört. Man grüsst sich freundlich, wenn man einem anderen Boot oder einem Stand-up-Paddel begegnet. Und auch all jene, die am Ufer entlang spazieren oder an einer seichten Stelle bräteln, freuen sich immer über die Vorbeiziehenden auf dem Fluss.

Hier ist die Hitze erträglich und auch die Mücken bleiben lieber am Ufer. Zudem kann man hier den grossen Menschenmassen, die man in den Sommermonaten täglich in Badis oder am See trifft, gut aus dem Weg gehen. Auch während der ersten gelockerten Coronamassnahmen war das Gummiboot meine Rettung aus dem Pandemie-Koller. Unter freiem Himmel und mit einem zusätzlichen Böötli liess sich der Abstand gut einhalten.