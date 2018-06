Sehnlichst erwarten die Schülerinnen und Schüler ihre wohlverdienten langen Sommerferien. Doch was tun, wenn man plötzlich so viel freie Zeit hat? Die Antwort lautet: Ferienpass. Mit einem breiten Angebot an Kursen, Workshops und Exkursionen bietet ein 12-köpfiges Team der Region Mutschellen-Bremgarten-Wohlen mithilfe von 150 Kursleiterinnen und Kursleitern den Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten, während ihrer Ferien Erlebnisse zu sammeln, ohne weit zu reisen oder viel Geld auszugeben.

Ihren Ideen für Kurse waren keine Grenzen gesetzt. Beim Basteln für die Waldbienen erfahren die Teilnehmenden Interessantes über die Insekten und ihre Lebensweise und lernen, wie man für sie ein Häuschen aus Naturmaterial baut. Auch kulinarisch hat das Programm vieles zu bieten. So zum Beispiel den Schokoladen-Workshop oder den Besuch in eine Backstube. Auch actionreiche Exkursionen mit dem Velo oder diverse Sportkurse dürfen im Programm mit den 147 Angeboten natürlich nicht fehlen.

Preis bleibt trotz Neuerungen

Ein spannender Tag muss aber nicht immer Aufregung enthalten, denn Ferien sind auch zur Erholung da. So zum Beispiel in den Delfin-Zauberstunden von Jennifer Meyer-Metzger. Während sie den Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse eine Delfingeschichte vorliest, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen und zur Geschichte ein passendes Titelblatt gestalten. Der Ferienpass beinhaltet ausserdem 25 Zusatzangebote mit Vergünstigungen und Gratiseintritten im Wert von 150 Franken.

Damit das Angebot auch von Schülern aus finanziell schwächeren Familien oder solchen mit mehreren Kindern besucht werden kann, kostet der Pass, bis auf ein paar Ausnahmekurse, mit all seinen Ausflügen und Vergünstigungen auch in diesem Jahr nicht mehr als 30 Franken. In diesem Sommer erhalten Geschwister sogar eine Ermässigung von fünf Prozent.

Ebenfalls neu ist, dass das Ferienpass-Ticket jetzt auch online gekauft werden kann. Der Pass ist zudem bei den Post-Filialen oder der BDWM Transport AG in Berikon und Bremgarten erhältlich. Zum ersten Mal sind die Informationen zu den Kursen sowie zu den Anmeldungen in einer Broschüre und nicht mehr auf einem Flyer zusammengefasst.

Das Programm dauert vom 7. Juli bis zum 12. August. Sofern die Kurse noch freie Plätze haben, können Interessierte sich noch bis 16 Uhr am Tag zuvor anmelden. Sind für ein Angebot mehr Kinder und Jugendliche angemeldet, als es Plätze gibt, wird der Computer die Teilnehmer auslosen. Bei Fragen rund um den Ferienpass wird das Team von vier «rüstigen Senioren» unterstützt, die die Mails betreuen und allfällige Fragen beantworten.

Infos und Ferienpass-Tickets gibts online unter www.fepa.ch