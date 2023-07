SOMMER-FRAGEBOGEN MIT PROMIS (7) «Vom Volleyball zum Bob zu wechseln, war die verrückteste Entscheidung in meinem Leben» In einer losen Sommerserie stellt die AZ verschiedenen bekannten Aargauer Persönlichkeiten diverse Fragen rund um ihr Leben – mit teils tiefen Einblicken. Heute antwortet die 25-jährige Bobfahrerin, Vize-Europameisterin und Olympia-Teilnehmerin Melanie Hasler aus Berikon.

Welche Person hat Sie jemals richtig wütend gemacht und warum?

Ich denke ich selbst. Es braucht viel, bis eine andere Person mich richtig wütend machen kann. Im Gegensatz zu mir selbst. Das letzte Mal war in der Saison, als ich es an der WM im Training völlig verpatzt habe und mein erster Sturz auf dieser Bahn einbüssen musste. Es war der letzte Trainingslauf vor dem Rennen und das verunsicherte mich sehr.

Welche heimliche Gewohnheit haben Sie, von der niemand weiss?

Da ich in meinem Umfeld ein offenes Buch bin, habe ich keine «heimlichen» Gewohnheiten. Was vielleicht niemanden wirklich aufgefallen ist, dass ich immer, wenn ich nach Hause komme, zuerst ein Stückchen Käse essen muss.

Die Aargauer Olympia-Teilnehmerin Melanie Hasler aus Berikon. Bild: Alex Spichale

Wenn Sie etwas aus Ihrer Vergangenheit ungeschehen machen könnten, was wäre das?

Nichts. Momentan bin ich da, wo ich nie gedacht hätte, sein zu können. Besonders hat mich meine Vergangenheit stärker gemacht. Alle Entscheidungen, die ich treffen musste, macht mich auch zu dem, wer ich heute bin.

Was ist das Dümmste, das Sie je für Geld gemacht haben?

Meistens habe ich für meine dümmsten Aktionen leider nie Geld erhalten.

Was ist das beste Kompliment, das Sie jemals erhalten haben?

Jemand sagte mal zu mir: «Wenn ich bei dir bin, fühle ich mich immer energiegeladen und inspiriert.» Ich weiss nicht, ob man das als direktes Kompliment ansehen kann, aber dieser Satz war sehr rührend.

Wann haben Sie das letzte Mal richtig geweint und weshalb?

Das letzte Mal als ich richtig geweint habe, war, als ich mich kurz vor den Olympischen Spielen verletzt habe. Ich hatte bis dahin noch nie eine richtige Verletzung. Es passierte an einem Weltcup-Rennen in Deutschland. Ich fühlte mich super, stark und schnell, bis der hintere Oberschenkelmuskel beim Start nach liess. Irgendwie schaffte ich es trotz grossen Schmerzes und Schock in den Schlitten und fuhr bis ins Ziel. Im Ziel dachte ich: «Das war es. Die Spiele kann ich vergessen» und weinte vor Schmerz und Frust.

Was ist das Verrückteste, was Sie jemals getan haben?

Vom Volleyball zum Bob zu wechseln, war in meinem Leben die verrückteste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich kannte niemanden, der diese Sportart ausübte und auch in unserer Gegend hat niemand Kontakt mit dem Sport.

Was war das beste Geschenk, das Sie jemals bekommen haben, und warum?

Ich muss ehrlich sagen, mein ganzes Leben sehe ich als ein riesen Geschenk. Ich habe eine Familie, die mich liebt, einen Freund, dem ich sogar in der Bobsaison auf die Nerven gehen kann (haha) und die besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Ist das nicht auch ein tolles Geschenk vom Himmel?

Gibt es eine Person, die Sie in Ihrem Leben massgeblich beeinflusst hat? Wenn ja, wie und warum?

Es ist nicht nur eine, sondern mehrere Personen. Meine drei Geschwister, welche älter sind als ich, hatten schon früh einen Einfluss auf mich. Jede und jeder von ihnen hat etwas, was ich stets bewundere. Sei es die Lebensfreude, die Hilfsbereitschaft oder das Selbstbewusstsein. Als kleine Schwester schaut man halt eben auf die grossen Geschwister auf.

Was ist das Gemeinste, das Sie jemandem angetan haben?

Als Kind haben meine beste Freundin und ich uns über den Namen unserer Mitschülerin lustig gemacht. Wir habe den Namen auf ein anderes Wort gereimt und dies dann gesungen. Sie war zwar nicht anwesend, aber es war trotzdem nicht angebracht. Kinder können manchmal echt gemein sein …

Wenn Sie einen Tag in einem anderen Beruf verbringen könnten, welchen würden Sie wählen und warum?

Ich wollte als Kind immer eine Künstlerin werden. Ein eigenes Atelier, vielleicht eine Gruppe von Leuten, die bei mir einen Kurs machen wollen und viele viele Farben und Leinwände, die noch bemalen werden können. Ein Tag in einem solchen bunten und entspannten Tag als Künstlerin, würde ich echt feiern.

Für was geben Sie unnötig viel Geld aus?

Essen, Kleider und Blumen. Diese drei sind bei mir an oberster Stelle, wenn es um Ausgaben geht. Beim Essen kann man noch ein Auge zudrücken. Bei der Kleidung geht es grösstenteils um Sportbekleidung. Ich trainiere zirka acht Mal pro Woche und nenne es deshalb lieber Arbeitskleider. Die Blumen müssten eigentlich wirklich nicht sein. Aber ich kann es nicht lasse, schöne Blumen zu Hause zu haben. Sie machen mich glücklich und sind einfach schön.

Haben Sie jemals etwas gestohlen? Was war es?

Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass eine Dame, welche an der Kasse im Volg arbeitete, sie darauf hinwies, dass ich manchmal Süssigkeiten in die Jacke einpackte. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, ob mir bewusst war, dass man die Leckereien an der Kasse auch bezahlen muss.

Welchen Spitznamen haben Sie, den Sie aber nicht leiden können?

Ich habe viele Spitznamen. Aber bis jetzt war keiner dabei, denn ich überhaupt nicht leiden kann.

Was ist das Peinlichste, das Ihre Eltern jemals über Sie erfahren mussten?

Das Peinlichste wissen meine Eltern noch gar nicht. (Grinst.)