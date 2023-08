SOMMER-FRAGEBOGEN MIT PROMIS (12) «Mein Papa René nennt mich Lisi, wenn ich in seinen Augen etwas nicht richtig gemacht habe» In einer losen Sommerserie stellt die AZ verschiedenen bekannten Aargauer Persönlichkeiten diverse Fragen rund um ihr Leben. Heute stellt sich ihnen zum Abschluss Laura Rindlisbacher. Die 29-Jährige ist Komikerin vom Mutschellen und steht zusammen mit Vater René auf der Bühne.

Welche Person hat Sie jemals richtig wütend gemacht und warum?

Ich bin nicht nachtragend und vergesse sehr schnell, wieso ich überhaupt wütend war. Ich arbeite in der Disposition und muss vielen ungeduldigen Kunden mitteilen, dass ihre bestellte Ware leider nicht binnen Sekunden ausgeliefert werden kann. Da gibt es einige Exemplare an Menschen, die mich schon wütend machen können. Das verfliegt aber schnell wieder.

Welche heimliche Gewohnheit haben Sie, von der niemand weiss?

Laura Rindlisbacher. Bild: zvg/Corina Rainer

Ich bin ein offenes Buch. Heimliche Gewohnheiten passen nicht zu mir. Vielleicht hatte ich diese als Teenager … Aber bitte sagt Papa nichts.

Wenn Sie etwas aus Ihrer Vergangenheit ungeschehen machen könnten, was wäre das?

Ich wäre gerne fleissiger in der Schule gewesen. Aber ansonsten bereue ich absolut nichts, denn sonst wäre ich jetzt nicht genau da, wo ich bin.

Was ist das Dümmste, das Sie je für Geld gemacht haben?

Ich habe eher viel Dummes gemacht, für das ich kein Geld erhalten habe. Aber im Ernst, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, auch wenn ich mit 30 Jahren noch nicht mit einer immensen Lebenserfahrung auffahren kann.

Was ist das beste Kompliment, das Sie jemals erhalten haben?

Für mich gelten weniger die Komplimente, denn damit weiss ich nicht so gut umzugehen. Für mich gilt eher der Moment, in dem ich das Kompliment erhalte. Meist in unerwarteten Situationen von wildfremden Personen. Eine Frau hat mich mal in der Öffentlichkeit aus heiterem Himmel am Bahnhof angesprochen, ich hätte eine schöne Sprechstimme.

Wann haben Sie das letzte Mal richtig geweint und weshalb?

Beim Film «Mamma Mia». Ich weine jedes Mal bei der Szene, in welcher Meryl Streep und Amanda Seyfried einen innigen Mutter-Tochter-Moment teilen. Da ich ein enges Verhältnis zu meiner Mama habe und sie ebenfalls jedes Mal weint, verbinde ich die Szene mit vielen Emotionen.

Laura Rindlisbacher weint oft beim Film «Mamma Mia». Bild: zvg

Was ist das Verrückteste, was Sie jemals getan haben?

Meinem Vater zugesagt, dass ich mit ihm als s’Rindlisbachers auf Tour gehen will. Aber dies war gleichzeitig die beste verrückte Entscheidung, die ich je getroffen habe.

Was war das beste Geschenk, das Sie jemals bekommen haben, und warum?

Mein Pferd Cantamessa, das mich nun seit 17 Jahren durch das Leben begleitet. Es war ein Geschenk von meinen Eltern. Sie ist mir eine treue Begleiterin und hat mich durch alle Höhen und Tiefen getragen.

Gibt es eine Person, die Sie in Ihrem Leben massgeblich beeinflusst hat?

Meine Eltern. Ich verdanke ihnen alles und sie haben massgeblich den Verlauf meines Lebens beeinflusst.

Was ist das Gemeinste, das Sie jemandem angetan haben?

Ich hatte immer eine sehr soziale Ader. Ich war eher die Schlichterin als die Austeilerin. Ich habe einmal einem Mädchen richtig fest an den Haaren gezogen. Das tut mir heute noch leid.

Laura Rindlisbacher und ihr Vater René sind zusammen als s’Rindlisbacher unterwegs. Bild: zvg

Wenn Sie einen Tag in einem anderen Beruf verbringen könnten, welchen würden Sie wählen und warum?

Ich wäre gerne einen Tag Meeresbiologin. Mich faszinieren dieser Beruf und die Unterwasserwelt. Gleichzeitig fürchte ich mich leicht vor Letzterer. Gerne würde ich mittels so eines geschenkten Tags meine Furcht angehen und alles darüber erfahren.

Wofür geben Sie unnötig viel Geld aus?

Essen und für Luxusartikel rund um mein Pferd. Vermutlich nicht unnötig, aber das Geld könnte ich teils sicher besser anlegen.

Haben Sie jemals etwas gestohlen? Was war es?

Eine Fingeruhr. Also ein Ring mit Ziffernblatt im Wert von etwa 5 Franken. Dies war aber nicht beabsichtigt. Ich fand sie so lustig, also habe ich sie anprobiert und dann beim Weiterstöbern vergessen wieder auszuziehen. Gemerkt habe ich es erst, als ich zu Hause war. Das ist mittlerweile etwa 20 Jahre her und ich habe sie aus lauter Scham nicht zurückgebracht.

Welchen Spitznamen haben Sie, den Sie aber nicht leiden können?

Mein Papa nennt mich Lisi, wenn ich was in seinen Augen nicht richtig gemacht habe. Da wehre ich mich vehement, aber kann ich ihm nicht abgewöhnen.

Was ist das Peinlichste, das Ihre Eltern jemals über Sie erfahren mussten?

Meine Eltern waren bei meinen peinlichen Fehltritten meist dabei … Ansonsten habe ich Peinlichkeiten immer schön für mich behalten.