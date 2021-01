Soll Tägerig fusionieren oder eigenständig bleiben? Jetzt sind die Einwohner gefragt

Angesichts dieser Steuererhöhung stellte ein Bürger am selben Abend den Antrag, dass sich der Gemeinderat mit dem Thema einer Fusion auseinandersetzt. Das tat dieser und legt den Stimmberechtigten nun einen Fragebogen vor.

Es ist knapp ein Jahr her, da stimmten die Tägligerinnen und Tägliger einer Steuererhöhung von fünf Prozent zu. Mit einem Steuerfuss von 127 Prozent gehört die Gemeinde gemeinsam mit Schlossrued nun zu den Spitzenreitern im Kanton.

Das gibt uns die Gelegenheit, auszuloten, was die Stimmbürger wünschen»,

Wenn sich diese Entwicklung fortsetze, prognostiziert Nietlispach, werde man in wenigen Jahren eine Zentralisierung im Kanton erleben.

kommentiert Nietlispach das Vorgehen. Dass die Gemeinde aktiv werden muss, steht ausser Zweifel. Dennoch wollen Nietlispach und seine Ratskollegen nichts überstürzen. Ginge es nach Nietlispach, würde er die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden noch mehr forcieren. Das habe sich in der Vergangenheit bewährt und werde auch weiterhin ein probates Mittel sein, um Geld einzusparen, ist er überzeugt.

zeichnet er ein düsteres Bild. Und damit sei das Problem noch lange nicht gelöst. In seinem Schreiben weist der Gemeinderat darauf hin, dass man in den vergangenen Jahren trotz angespannter Finanzlage den Investitionsverpflichtungen stets nachgekommen sei.

In den kommenden zehn Jahren stünden nebst den Spezialfinanzierungen für Wasser und Abwasser verhältnismässig bescheidene Investitionen in Liegenschaften und Strassensanierungen an. Im Jahr 2026 rechne man zudem mit einer finanziellen Entspannung und rate deshalb dazu, weiterhin autonom zu bleiben. Mit zur finanziellen Entspannung beitragen soll die Überbauung Floss- und Stockacher, deren 85 Wohnungen neue Einwohner bringen soll.

Derzeit stehen die Zeichen aber schlecht, dass die Überbauung bald realisiert werden kann. Anwohner wehren sich seit Jahren und vehement gegen die Erschliessung dieser geplanten Überbauung.

Nun ist es an den Tägligern, ihre Meinung kund zu tun. Bis Ende März haben sie Zeit, den Fragebogen auszufüllen und damit eine mögliche Marschrichtung aufzuzeigen.