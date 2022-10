Solaranlagen Muri Energie Forum baut aus: Wie dieser Ex-Freiämter die Bevölkerung noch mehr für Sonnenenergie begeistern soll Andreas Leuppi heisst der neue Leiter der ebenso neuen Geschäftsstelle des Vereins Muri Energie Forum. Am Dienstag wurde er feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Ausserdem zeigte das Energie Forum auf, dass das Förderprojekt Murisolar sehr gut angelaufen ist.

Andreas Leuppi (Mitte) ist der neue Leiter der ebenso neuen Geschäftsstelle des Muri Energie Forums. Präsident Stefan Staubli (links) und Vorstandsmitglied Simon Strebel hiessen ihn willkommen. Verena Schmidtke

Über Energie und deren Kosten denken viele Menschen derzeit häufiger nach als üblich. Der Verein Muri Energie Forum ist darum nicht nur aktuell, sondern auch sehr gefragt. So berichtet Präsident Stefan Staubli: «An der Generalversammlung im März zeigte sich, dass unsere Freiwilligenarbeit an ihre Grenzen stösst. Total wurden jährlich rund 1000 Stunden geleistet.»

Das brachte das Muri Energie Forum zum Umdenken: Es setzte auf Professionalisierung und schrieb eine Geschäftsstelle aus. Nun kann der Verein mitteilen, die passende Person für diese neue Stelle gefunden zu haben: Andreas Leuppi aus Wettingen, der aber in Muri aufgewachsen ist.

Leuppi tritt Geschäftsstelle mit Kenntnis und Freude am Thema an

«Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden anspruchsvoll sein», merkte Staubli an, «zum einen geht es um die Umsetzung des Förderprojektes Murisolar. Hinzu kommen die Organisation von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, die Unterstützung des Vorstandes bei der Umsetzung der Ziele des Vereins sowie die Werbung neuer Mitglieder.»

Andreas Leuppi freut sich sichtlich auf sein neues Aufgabengebiet, wie er am Dienstagabend zeigte und auch betonte, als er offiziell vorgestellt wurde. Nach seinem Studium der Energie- und Umwelttechnik an der Fachhochschule in Brugg sei er beruflich in der Solarbranche tätig. Leuppi führte aus: «Seit dem Sommer bin ich selbstständig mit der Firma Energiewende GmbH. Dabei geht es um Planung und Beratungen in Bezug auf Fotovoltaikanlagen.»

Seine neue, zusätzliche Stelle werde etwas anders sein. «Hier wird es mehr um Basisarbeit gehen, darum, Leute für das Thema Solarenergie zu sensibilisieren», erklärte er. «Ich bin gespannt auf Gespräche und Diskussionen.» Er betonte, für ihn sei es schön, auch in seiner Heimatregion beruflich tätig zu sein.

Auch Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger betonte: «Die neue Geschäftsstelle ist ein Riesenschritt für den Verein. Auch die Gemeinde freut sich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Leuppi.»

Schon 41 Solaranlagen sind fürs Förderprojekt Murisolar angemeldet

Das Förderprojekt Murisolar dürfte von nun an ein wichtiger Bereich sein, mit dem sich Andreas Leuppi befassen wird. Vom Projekt profitieren Murianerinnen und Murianer, die sich in den kommenden Jahren eine Solaranlage aufs Dach bauen lassen.

Es geht dabei um eine Million Franken, die dem Energie Forum durch die Auflösung der Genossenschaft Kabelfernsehanlage Muri (GKA) zur Verfügung gestellt wurde. Damit kann der Verein in den kommenden rund fünf Jahren in der Gemeinde etwa 200 Fotovoltaik- oder Thermosolaranlagen mit je etwa 5000 Franken mitfinanzieren.

Andreas Leuppi, Stefan Staubli und Simon Strebel (von links) unterschreiben die Vereinbarung und stellen das Projekt Murisolar vor. Verena Schmidtke

Simon Strebel, Vorstandsmitglied des Energie Forums, informierte am Dienstagabend über das kommunale Förderprogramm. Das Projekt-Reglement wurde gemeinsam von Mitgliedern der ehemaligen GKA und des Energie Forums ausgearbeitet. «Die Kriterien beziehen sich auf Anlagen, die nach dem 23. Mai 2022 in Betrieb gingen», teilte Strebel mit. Zum aktuellen Stand konnte er mitteilen:

«Seit dem 28. August können Anträge eingereicht werden, 41 Projekte sind bereits auf der Warteliste.»

Mit der Gewerbeausstellung Muri2022 vom 6. bis 9. Oktober erhoffe sich der Verein einen weiteren Schub Anmeldungen, ergänzte Simon Strebel schmunzelnd.