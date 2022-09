Klassik Netzwerktreffen in Boswil: So vereinen Klassikfrauen ihre Kräfte Im Künstlerhaus Boswil trafen sich am vergangenen Wochenende hochkarätige Musikerinnen zum Austausch. Denn Frauen haben es im Klassikbetrieb nicht einfach – mit ihren Initiativen soll sich das nun ändern.

Hochkarätige Musikerinnen traffen sich in Boswil zum Austausch. zvg

Drei Tage lang haben sie in Boswil gemeinsam geprobt, Workshops abgehalten und Kontakte geknüpft. Die femalePhilharmonics vereinen Orcherstermusikerinnen in Führungspositionen, sie kommen etwa vom RSO Wien, den Münchner Sinfonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, der Philharmonie Zürich, den Augsburger Philharmonikern und dem Basler Proton Ensemble.

Ihr Ziel: Werke von Komponistinnen hochkarätig aufzuführen und für junge Musikerinnen als Vorbilder sichtbar zu werden, sie zu coachen und sich zu vernetzen.

Möglich gemacht hat dies die Kooperation mit dem Bremgarter Club von Soroptimist International, der weltweit grössten und global vernetzten Vereinigung berufstätiger Frauen, die es bereits seit 1921 gibt. Der Name steht für die lateinische Wortverbindung «soro» und «optima», was so viel meint wie: «Frauen, die das Beste anstreben». Die Workshops in Boswil galten Themen wie «Musical Entrepreneurship», «Gleichstellungsfragen» oder «Resilienz für Musikerinnen».

Das Abschlusskonzert sprach für das Netzwerktreffen zvg

Am öffentlichen Podium «Kultur und Frauen», moderiert von der Künstlerischen Leiterin Stefanie Braun, gaben die Finanzexpertin Manuela Luzio von Soroptimist, die Fagottistin und Gründerin der femalePhilharmonics, Elisabeth Göring, die Komponistin Eleni Ralli und die Dirigentin Ustina Dubitsky Einblick in die Herausforderungen, denen weibliche Führungskräfte im Berufsalltag begegnen. Ein zentrales Problem ist, nach wie vor, dass Frau oft fast nur von Männern juriert, beurteilt oder gefördert wird.

Komponistinnen neu- und wiederentdeckt

Umso wertvoller sind hochkarätige weibliche Eigeninitiativen wie diese, Stefanie Braun hat sie nun in Boswil möglich gemacht.

Das Schlusskonzert war eine interessante Visitenkarte der ganzen Veranstaltung. Für die coronabedingt ausgefallenen «Young Artists» sprang kurzfristig ein Streichtrio der Zürcher Vereinigung «Female classics» ein. Allein schon die Tatsache, dass man so rasch neue Musikerinnen findet, die auch noch ein Stück einer Komponistin draufhaben, ist erfreulich.

Die drei jungen Musikerinnen erarbeiteten sich nicht nur innert 48 Stunden ihren Part beim mikrotonalen Ensemblestück der Komponistin Eleni Ralli, sie spielten auch ein interessantes, schwungvoll witziges Trio der hierzulande unbekannten holländischen Komponistin Emmy Frensel Wegener (1901–1973). Wegener war Geigerin und auch eine bekannte Poetin, schon ihre Mutter Bertha Frensel Wegener war eine erfolgreiche Komponistin. In dieser Suite für Violine, Viola und Violoncello reiht sie fünf kurze Sätze aneinander. Dabei offenbart sie eine unerhörte poetische Dichte und spielerische Freude, welche das junge Trio voll auskostete.

Ein Geschenk für Wagners Mäzenin

Ein Klassiker der «Frauenmusik» ist das Nonett op. 38 der französischen Komponistin Louise Farrenc (1804–1875), die femalePhilharmonics spielten dieses ideenreiche romantische Werk kraftvoll und brillant. Dazu setzte das neue mikrotonale Auftragswerk «Fragments» der Komponistin Eleni Ralli (*1984) einen überraschend zarten Kontrast. «Fragments» ist ein dicht strukturiertes Werk, das einzelne Instrumente por­trätierend hervorhebt und sie dramaturgisch verwebt. Dieses lichte, gut durchgehörte Stück wurde von den femalePhilharmonics unter der Leitung von Ustina Dubitsky mit feinfühliger Hingabe gespielt.

Eine gute Programmidee war, zum Schluss Richard Wagners klangüppige «Wesendonck-Lieder» anzusetzen, toll gesungen von der bekannten Opernsängerin Anke Vondung. Mathilde Wesendonck, die diese Lieder als Mäzenin von ­Richard Wagner in Zürich dichtete, hätte ihr helle Freude daran gehabt.