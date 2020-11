«So schwierig war es noch nie»: Wie Aargauer Unternehmer die Coronakrise bewältigen – vier Beispiele

Kinobetreiber Arnold bietet der Krise mit cleveren Ideen beherzt die Stirn

Corona ist auch für den gewieften Geschäftsmann Bruno Arnold eine Ausnahmesituation. Dass der Lockdown kommen wird, das hat er im Februar geahnt. Und so war er nicht überrascht, dass die Schliessung länger dauerte, als vorerst angenommen. «Wir haben nicht WC-Papier gehamstert, sondern uns mit Farbe und Werkzeug eingedeckt», erzählt er. Den Lockdown verbrachte er damit, die Wände neu zu streichen und dringend notwendige Reparaturen vorzunehmen. Die Angestellten schickte er in die Kurzarbeit.

zieht er Fazit über die vergangenen Monate. Als die Kinos Anfang Juni wieder öffnen konnten, standen in Sins die Leute nicht Schlange. Und auch die folgenden Monate waren mau. Rund die Hälfte weniger Eintritte verzeichnete er von Sommer bis in den Herbst im Vergleich zum Vorjahr. «Im Oktober steigen die Zahlen jeweils an. Die Herbstferien nutzen viele Familien für einen Kinobesuch. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten wir aber nur einen Drittel der Eintritte», schildert er. Hinzu kommt, dass der Verleih in Deutschland stillsteht. Weil die Kinos in Bern und in einigen Teilen der französischen Schweiz geschlossen sind, werden keine neuen Filme lanciert.

Seit 2012 betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Jsabelle Kopf und dem Verein Kultur an der Front das Provinzkino Cinepol. Damals war er nicht nur überzeugt, sondern besessen von der Idee, dass Kino auf dem Land funktioniert. Und das in einer Zeit, in der die grossen Player in den Städten und Vororten riesige Kinokomplexe hinklotzten. Nichtsdestotrotz hielten seine Frau und er am Vorhaben fest und verkauften am Sinser Weihnachtsmarkt nicht etwa Guetzli, sondern Kinostühle für 700 Franken pro Stück.

«Wir hatten innerhalb kürzester Zeit genügend Geld beisammen, um loszulegen», erzählt er nicht ohne Stolz. Die finanzielle Hilfe der Gotten und Götti ermöglichte es dem Verein, die ehemalige Coop-Filiale in Sins in ein Landkino umzufunktionieren. Längst sind die Götti-Batzen zurückbezahlt und das Landkino um zwei weitere Säle angewachsen.

Derzeit hält sich das Kino mit Reprisen über Wasser. «Wir zeigen wieder den Bruno-Manser-Film», erzählt Arnold. Er mache dies, um den Verleiher, der ihm stets gut gesinnt war, zu unterstützen. Denn diese Reprisen brächten nicht mehr als einige wenige «Brösmeli» ein. Obendrauf kommt, dass die Besucherzahl auf 50 Personen pro Vorführung beschränkt ist. Keine einfache Situation für den Kinobetreiber. Arnold sieht Licht am Ende des Tunnels: