Um ca. 11 Uhr morgens war der Nebel verschwunden. Der Helikopter landete auf einem Feld gleich hinter der Kirche. «Also landen können sie auf jeden Fall», witzelt Kurt Leuppi, Geschäftsführer des Baubüros Leuppi. Auf der Wiese wurden die goldene Kugel und das Kreuz sorgfältig ausgelegt und für den Luftritt vorbereitet. Danach wurde noch einmal jeder Schritt genau durchgegangen. Eine Montage wie diese ist nämlich nicht alltäglich: «Das Schwierigste hier ist der Zeitdruck. Normalerweise machen wir solche Arbeiten mit einem Kran, da hat man viel mehr Zeit, um die einzelnen Objekte genau auszurichten», erklärte Silvio Hächler von der Muff Kirchturmtechnik AG. Bei rund 300 Kilo Gesamtgewicht wäre ein loses Element fatal.

Jeder konnte sich verewigen

Auch wenn die Turmzier auf den ersten Blick noch genau gleich aussehen mag, ist sie nicht mehr ganz dieselbe, wie vor rund 40 Jahren, als die Kirche das letzte Mal saniert wurde: Einerseits wurde die Zeitkapsel im Innern der Kugel auf den neusten Stand gebracht, andererseits musste die Aussenseite der Kugel neu vergoldet werden.

In die Zeitkapsel wurden neben den bereits vorhandenen Dokumenten neue Berichte des Baubüros Leuppi, ein Manifest des Diakons Hans Zürcher über Tägerig und die Region sowie persönliche Texte von 30 Bürgerinnen und Bürgern in die Kapsel gegeben. Diese wurde mit einem Draht im Turmknopf festgemacht.

Die Vergoldung übernahm Heidi Dassow. Am meisten Sorgen bereiteten ihr dabei die Zierkugeln: «Ich arbeite mit 24-karätigem Transfergold, also mit Gold, das auf Papier gepresst wurde. Die Stellen um die Zierkugeln herum waren zum Teil sehr schwer zu erreichen», erinnert sie sich.

Nicht jeder mag die Höhe

Einmal am Haken des Helikopters, ging alles sehr schnell. Die Kugel war in wenigen Minuten auf dem Turm, wo sie drei Fachmänner in schwindelerregender Höhe ausrichteten und montierten.

Ohne Zwischenstopp wurde das Kreuz angehoben, einmal um die Kirche geflogen und gleich wieder auf das Feld gelegt. «Die schrauben da oben immer noch an der Kugel rum, deswegen müssen wir mit dem Kreuz noch ein Weilchen warten», erklärt Leuppi. Nach einigen Minuten dann der zweite Anlauf. Dieses Mal ohne zusätzlichen Rundflug.

Insgesamt kostete die Aktion gute 15 000 Franken. Ganze drei Wochen dauerte es, das Gerüst um den Kirchturm aufzubauen, wobei der Gerüstbauer nie die Spitze seiner Arbeit gesehen hat: «Er hatte Höhenangst», erzählt Leuppi schmunzelnd.

Den Kirchenturmtechnikern schien die Höhe glücklicherweise nichts auszumachen. Gegen Mittag wurde es sogar richtig sonnig, was wohl auch die Arbeit am Kirchturm etwas angenehmer gestaltet hat. Trotzdem bleibt zu hoffen, dass so schnell niemand mehr auf den Kirchturm klettern muss.