«Check!» So klingt es, wenn auf der Bucket-Liste des Lebens ein Punkt abgestrichen werden kann. Bei den Wohlern Simon Huwiler (33) und Markus Markwalder (34) stand dort: Buch schreiben.

Doch aus dieser Idee ist nicht irgendein Groschenroman entstanden: Mit «Der perfekte Event» haben die beiden ein praktisches Handbuch für jeden erstellt, der einen Event, egal welcher Grösse, planen möchte. «Es kommt nicht darauf an, ob man ein grosses Festival planen will oder einen Geburtstag, oder ob man bereits Erfahrung darin hat oder nicht. Unser Buch richtet sich an alle, die irgendeinen Event planen möchten», erklärt Kommunikations- und Marketingspezialist Huwiler.

Damit schliessen die beiden eine Lücke in der Fachliteratur der Eventplanung. «Es gibt schon Nachschlagewerke, aber das sind meist Theoriebücher und riesige Wälzer. Ein kompakter Ratgeber mit vielen praktischen Beispielen hat ganz eindeutig noch gefehlt», hält Markwalder fest.

Er weiss, wovon er redet, denn als Projektleiter des Arosa Humorfestivals, der Arosa ClassicCar und anderer Grossanlässe hätte er genau ein solches Buch zu Beginn seiner Karriere gerne als Stütze gehabt.

Was erwartet Zuccolini?

Die beiden sind stolz auf ihr Werk: «Vor zehn Jahren sassen wir an der Hochschule für Wirtschaft Luzern in der Vorlesung und hielten Sachliteratur des Versus Verlags in der Hand. Heute haben wir selber ein solches Buch veröffentlicht. Ein sehr schönes Gefühl», freut sich Huwiler.

Doch was genau macht das knapp 180 Seiten starke Buch so einzigartig, dass die beiden sagen, es lohne sich selbst für Leute, die gerade keinen Event planen? «Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Erst kommt der Theorieteil. Danach kommen in alphabetischer Reihenfolge über 40 Stichworte von Budget und OK über Medien bis zum Wow-Effekt und Zielgruppe, bei denen wir jeweils auf lediglich einer Doppelseite alles zusammengefasst haben, was wichtig ist. Natürlich auch hier inklusive Praxistipps», fasst Huwiler zusammen.