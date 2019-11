So entsteht die Rüeblimärt-Deko – «Der Aufwand ist enorm gross – aber es ist eine Freude für uns»

Soviel ist klar: Alleine geht gar nichts. Neun Helfer sind an jenem Dienstag vor dem Rüeblimärt auf dem Hof von Mette und Hansueli Furrer einen Tag lang beschäftigt. Drei weitere arbeiten gleichzeitig in Aarau am Aufbau der Stände.

Seit etwa acht Jahren fahren Furrers mit ihren Produkten jeweils Anfang November an den Rüeblimärt nach Aarau. Ihr Hof liegt im Luzernischen, über dem Hallwilersee, eng an die Kantonsgrenze zum Aargau geschmiegt. Furrers betreiben Rindermast, haben einen Legehennenstall, bauen Gemüse an.

Nicht alle der gut drei Tonnen Rüebli, die es an ihren zwei Ständen am Mittwoch in Aarau zu kaufen gibt, kommen vom eigenen Hof. Ein Teil kommt von weiteren Gemüsebauern aus der Region. «Aus dem Aargau», wie Hansueli Furrer versichert. Sogar Bioware sei dabei. Er hat gemerkt: «Das ist ein Thema bei den Kunden.»

Monatelange Planung

Auch ein Thema ist die Dekoration. Letztes Jahr präsentierten Furrers ein viel fotografiertes Glücksrad aus verschiedenfarbigen Rüebli-Rugeli. Ein solches gibt es auch dieses Jahr wieder.

Die Arbeiten kurz vor dem Markt sind nur die Spitze des Eisbergs. Drei Monate vorher machen sich Furrers die ersten Überlegungen zur Dekoration. «Wir wollen immer wieder etwas Neues bieten», sagt Mette Furrer. Auch, was die Produkte anbelangt. Alle Konfitüren – Rüebli-Ingwer ist besonders beliebt –, macht sie selbst, neuerdings auch Balsamico-Essig aus den nicht verkauften Beeren.