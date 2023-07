Sins/Mühlau «Ich wollte schon immer Ärztin werden» – Aargauerin macht sich als Sonnenschirmdoktorin selbstständig Mit ihrem Unternehmen «Sonnenschirmdoktor» haben Theresia Blatty und ihr Sohn David Konrad aus Mühlau eine Marktnische entdeckt. Sie reparieren, richten und pflegen Sonnenschirme.

Theresia Blatty (rechts) und Sohn David Konrad sind seit dem 1. Juli zusammen als Sonnenschirmdoktoren unterwegs. Bild: Vianne Häfeli

Sonnenschein, heisse Temperaturen, Schwitzen bis zum Gehtnichtmehr – im Sommer kennt es jeder. Was da ganz gelegen kommt, ist ein Sonnenschirm, der etwas Schatten spendet und die Hitze so um einiges erträglicher macht.

Umso besser ist es natürlich, wenn dieser Sonnenschirm auch noch in einwandfreiem Zustand funktioniert. Dafür sorgt, seit März dieses Jahres, Theresia Blatty in Sins. Sie hat ein Unternehmen namens «Sonnenschirmdoktor» gegründet. Blatty ist spezialisiert auf Glatz Sonnenschirme und repariert und pflegt die Schirme rundum.

Riesige Nachfrage und sehr positives Feedback

Die Idee eines Reparaturunternehmens für Sonnenschirme kam ursprünglich von Blattys Sohn, David Konrad. Er war lange im Aussendienst tätig und so ständig in Kontakt mit den Fachhändlern der Glatz Sonnenschirme. «Alle haben geklagt, dass es mühsam ist, die Schirme reparieren zu lassen, und dass es lange dauert», erklärt er.

Daraufhin hat er seiner Mutter geholfen, das Unternehmen zu gründen. Blatty war schon immer handwerklich begabt. Sie führte bereits eine eigene Reinigungsfirma und erweiterte ihre Berufung mit dem Sonnenschirmdoktor-Unternehmen. «Ich wollte schon immer Ärztin werden», sagt sie und lacht. Der Name des Geschäfts sollte klar aussagen, was für Dienstleistungen angeboten werden. So sind sie auf «Sonnenschirmdoktor» gekommen. «Die meisten Leute haben Freude daran», sagt Blatty.

Bis die ersten Anfragen kamen, dauerte es nur zwei bis drei Wochen. Seitdem trafen, bis zur momentanen Hochsaison, immer mehr ein. «Die Nachfrage ist riesig und das Feedback sehr positiv», so Blatty.

Mit ein Grund für den bisherigen Riesenerfolg des Unternehmens ist sicherlich, dass es bisher der einzige Anbieter ist. «Es ist eine Nische, es gibt niemand ausser uns, der das wirklich macht», sagt David Konrad. Seit dem 1. Juli ist er, aufgrund der grossen Nachfrage, ebenfalls ins Unternehmen eingestiegen.

Eine Reparatur lohnt sich in vielerlei Hinsicht

Dass die Nachfrage so riesig ist, habe aber keinesfalls etwas mit mangelnder Qualität der Glatz Sonnenschirme zu tun. Meistens sind es ältere Schirme, die von den Sonnenschirmdoktoren repariert werden. «Es sind schon sehr langlebige Schirme», beteuert Theresia Blatty. Oft liegt es auch an Stürmen oder Fehlbedienungen, dass ein Sonnenschirm kaputtgeht. Dadurch können beispielsweise die Seile und Streben reissen oder die Tücher Löcher bekommen.

Mit dem Konzept des Mutter-Sohn-Gespanns wird auch zur Nachhaltigkeit beigetragen, denn kaputte Sonnenschirme müssen nicht einfach weggeworfen werden. Zudem lohnt es sich preislich, den Sonnenschirm reparieren zu lassen und nicht einfach einen neuen zu kaufen. Glatz Sonnenschirme sind Premiumprodukte, die in der Anschaffung recht teuer sind. Diese wegen eines Mangels gleich zu ersetzen, würde sich schlichtweg nicht lohnen.

Dem Winter und der erwarteten schwindenden Nachfrage sehen die beiden gelassen entgegen. «Wir werden auch mal an Messen gehen und etwas Werbung machen», sagt David Konrad. Und gerade da Theresia Blatty auch noch eine Reinigungsfirma führt, werden die zwei auch in den kalten Monaten des Jahres beschäftigt sein.