Vor 98 Jahren gelangte die Gemeinde Sins erstmals an die den Verantwortlichen des Kantons Aargau mit ihrem Verkehrsanliegen. In den darauffolgenden Jahren wurden immer wieder Möglichkeiten in Betracht gezogen, um das Dorf vom Durchgangsverkehr zu entlasten, das täglich von rund 19'000 Fahrzeugen durchquert wird. Schlussendlich setzte sich die Variante Südwestumfahrung durch. Diese wurde 1996 als Zwischenergebnis in den kantonalen Richtplan aufgenommen. Ihre Kernelemente sind der 912 Meter lange Tunnel Letten und die 67 Meter lange Brücke über das Bachtal. Zudem wird die Umfahrung mit zwei Grosskreiseln im Süden und im Norden an die Aarauer-und Luzernerstrasse angeschlossen. Die Bauarbeiten starteten im März 2019 und kosteten rund 88 Mio. Franken - 10 Mio. bezahlt die Gemeinde Sins. Die letzten Umgebungsarbeiten und die beiden Kreisel werden noch bis Ende 2021 fertiggestellt. Bis im Herbst 2022 sollten auch die jetzt startenden Bauarbeiten an der Aarauerstrasse beendet sein und das komplette Projekt der Gemeinde übergeben werden können.