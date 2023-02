Sins Vom Blumenkind bis zum Lehrermangel: So vielfältig war der Kinderfasnachtsumzug Sins war am Fasnachtsmontag ein bunter Haufen. Über 30 Nummern und Guggenmusiken zogen am Kinderumzug durchs Dorf. Die Teilnehmenden, aber auch die Zuschauenden haben sich bei ihren Verkleidungen nicht lumpen lassen.

Von den Konfetti blieb am Kinderumzug in Sins niemand verschont. Melanie Burgener

«Schnäll, mer müend no meh Konfetti ihsammle!» Eifrig knien sich der kleine Cowboy und seine Freunde auf den Boden und füllen ihre Taschen mit den bunten Papierschnipseln. Schliesslich müssen sie gut mit Wurfmaterial ausgerüstet sein, wenn gleich die ersten Kinder und Guggenmusiken an ihnen vorbeiziehen.

Bereits eine gute halbe Stunde vor dem Startknall des Kinderfasnachtsumzugs in Sins tummeln sich viele Kinder mit ihren Eltern und Grosseltern am Strassenrand. Vom Einhornkreisel aufwärts bis zur Einfahrt zum Schulgelände Ammansmatt herrscht an diesem Montagnachmittag buntes Treiben. Gemeinderat Pius Vogel macht den Umzugsspeaker und heizt die Stimmung zwischen den Schlagerstücken ein. Das gute Wetter, das Fasnachtsgebäck vom Bäckereistand und die Getränke erledigen den Rest.

Zusammengefasst: Die Strasse in Sins ist ein bunter Haufen, die Freude aller Teilnehmenden ist ansteckend. Auch bei ihren Verkleidungen haben sich die Zuschauenden nicht lumpen lassen – und wie sich kurz nach dem Ertönen der Startkanone zeigt: die Teilnehmenden ebenfalls nicht. Die Kindergruppen von der Spielgruppe «Striezi» bis zu den ersten Oberstufenklassen präsentiert sich die Schar mit aufwendig gebastelten Kostümen und Wagen.

Auch für die Bauarbeiter gab's Süssigkeiten

Die bunte und laute Atmosphäre am Kinderfasnachtsumzug in Sins. Melanie Burgener

Der Brauch des Kinderumzuges geht in Sins bis ins Jahr 1971 zurück. Das Fasnachtskomitee Kifasi, das diesen Anlass jeweils organisiert, ist stolz darauf, dass dieser zur langjährigen Geschichte der Gemeinde gehört. Damit die OK-Mitglieder den Umzug auch weiterhin auf die Beine stellen können, sind sie auf Spenden angewiesen. Diese sammeln sie selbst mit ihrem Kaffee- und Sammelwagen.

Die kleineren Kinder ziehen heute als Quallen oder Blumenkinder durchs Dorf, die älteren Schülerinnen und Schüler widmen sich politischeren Themen. Sie liessen sich beispielsweise von Gianni Infantino oder dem Lehrermangel inspirieren.

Gemeinderat Pius Vogel heizte die Stimmung als Umzugsspeaker ein. Melanie Burgener

Eines haben aber alle Gruppen gemeinsam: Beim Verteilen von Konfetti, Süssigkeiten und Orangen sind sie heute nicht sparsam. Beim Versuch, die Zältli bis zu den Bauarbeitern auf dem entstehenden Haus zu werfen, gehen zwar die einen oder anderen verloren. Für gute Stimmung und Lacher auf der Baustelle sorgen die Kinder damit aber auf alle Fälle trotzdem.

Nach etwas mehr als einer Stunde ist auch die letzte der über 30 Umzugsnummern beim Einhornkreisel angekommen. Bis die Jury um 16.45 Uhr den Preis für die drei besten Sujets bekannt gibt, dauert es noch eine Weile. In der Zwischenzeit sorgen die Guggenmusiken auf der Bühne beim Schulhausplatz für einen gelungenen Ausklang.