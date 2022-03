Sins So spannend kann der Ingenieurberuf sein – Bezklasse tauchte ins Herz des Sinser Umfahrungstunnels ein Die Klasse 2B der Bezirksschule Sins erhielt im Rahmen des internationalen Tags der Ingenieure am Freitag einen kleinen Eindruck des umfangreichen Berufs. Der Kanton Aargau bot den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, den Tunnel Letten zu besuchen.

Elektroingenieurin Martina Tobler (links) zeigt der Bezklasse 2b die Zentrale des Tunnels Letten. Marc Ribolla

Die Lüftungsanlage springt innert weniger Sekunden an, ein starker Luftzug setzt plötzlich ein. Die längeren Haare der Schülerinnen und Schüler wirbeln umher. Da und dort hört man ein «Wow». Sie sind beeindruckt und staunen über die Kraft des Windes.

Kurz zuvor hat Martina Tobler die Schiebetüre des Notausgangs Nord geöffnet. Dieser ist Teil des Sinser Umfahrungstunnels Letten, der seit vergangenem Herbst in Betrieb ist. Das Auslösen und Anspringen der Überdrucklüftung ist am Freitagmorgen aber keine Notsituation. Tobler ist Elektroingenieurin und Projektleiterin Elektrotechnik bei der Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau.

Erhard Wyss, Martina Tobler und Thomas Meile (von links stehend) erklären den Schülerinnen und Schülern Wissenswertes zum Ingenieurberuf und zur Umfahrung Sins. Marc Ribolla

Sie bringt der Klasse 2b der Sinser Bezirksschule von Lehrer Martin Zemp den Beruf des Ingenieurs etwas näher. Der Kanton Aargau beteiligt sich nämlich zum zweiten Mal nach 2021 am nationalen Tag der Ingenieurinnen und Ingenieure, der jeweils am 4. März stattfindet.

Ingenieure sind bei jedem Bau beteiligt

Während einer rund zweistündigen Info erzählt Tobler zusammen mit ihren Kollegen Erhard Wyss (Projektleiter Brücken und Tunnel) und Thomas J. Meile (Projektleiter Strassenbau) von der spannenden Tätigkeit der Ingenieure anhand der Sinser Südwestumfahrung. «Ein Bauingenieur ist bei fast jedem Bauprojekt beteiligt, das wir draussen irgendwo sehen», sagt Wyss.

Der Bereich des Notausgangs, hinter der Türe befindet sich die Tunnelfahrbahn. Marc Ribolla

Innerhalb des Berufs gibt es verschiedene Fachrichtungen vom Elektroingenieur über den Bauingenieur bis hin zum Verkehrsingenieur. Letzterer widme sich dem Lenken und Steuern des Verkehrs mit Berechnungen und Analysen. «Das Resultat dieser Arbeit merkt ihr selber, wenn ihr schneller zu Hause seid, weil es keinen Stau gegeben hat», meint Meile zur Schülerschaft.

Einen einmaligen Einblick erhält die Klasse in die zweigeschossige Tunnelzentrale, wo alle notwendigen Systeme der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung zusammenkommen. Sie ist das Herz des Tunnels. Tobler zeigt am Bildschirm, wie alles elektronisch gesteuert und kontrolliert werden kann. Per Mausklick demonstriert die Elektroingenieurin, wie beispielsweise die Ampeln auf gelbblinkend umgestellt werden können. «Jetzt blinkt es draussen im Tunnel», sagt sie.

Martina Tobler öffnet den Eingang zum Tunnelnotausgang Nord. Marc Ribolla

Während der Führung stellen die Jugendlichen ab und zu Fragen und zeigen sich durchaus interessiert. Lehrer Martin Zemp hat seine Klasse für diese Ingenieurstag-Aktion des Kantons angemeldet. «Es hat gut in die Planung gepasst. Nächste Woche ist eine Schnupperwoche geplant», erzählt Zemp.

Ausserdem sei in den letzten zwei Jahren wegen Corona nur sehr wenig in dieser Art möglich gewesen. «Ich finde es auch eine gute Horizonterweiterung, damit die Schülerinnen und Schüler sehen, was es sonst noch an Berufen gibt», erklärt der Lehrer.

Seine Klasse schnuppert unter anderem im Bereich Spital, Pflege, Logistik, Informatik, Polymechanik oder Konstruktion. Und vielleicht schlägt irgendjemand später auch den Ausbildungsweg zum Ingenieur ein. Mit dem Ingenieurstag will der Kanton auch den Nachwuchs in diesem Bereich fördern. «Man sollte technisch interessiert, kreativ und teamfähig sein. Und es ist ein Beruf mit Zukunft», sagt Thomas Meile.