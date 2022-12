Sins Sie spielten schon mit den Toten Hosen – Rüüsstalschränzer feiern ihren 50. Geburtstag 1971 fanden drei Sinser Fasnächtler, Sins brauche mehr Musik an der Fasnacht. Heute ist der Verein auf 48 Mitglieder angewachsen. Am Samstag feiern sie ihr 50-Jahr-Jubiläum mit dem legendären Schränzerball. Eigentlich war der runde Geburtstag letztes Jahr – aber nach Corona darf man das.

2004 standen die Rüüsstalschränzer mit den Toten Hosen am Open Air Gampel im Wallis auf der Bühne. zvg

Das Freiamt ist eine Fasnachtshochburg im Aargau. Und Sins sicherlich einer der Türme dieser Burg. Auf 4317 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 2020) kommen gleich zwei Guggenmusiken: die Väntilwörger und die Rüüsstalschränzer.

Letztere haben bereits ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel – und sind kein bisschen müde, wie Präsident Jan Rüttimann lachend sagt. Eigentlich hätten sie vor einem Jahr ihr grosses Jubiläum gehabt. Aber aus bekannten Gründen wird das nun eben jetzt gefeiert. Und zwar Vollgas.

Die Rüsstalschränzer Sins in den 1970er-Jahren. zvg

Begonnen hat alles 1971. In ihrer Online-Chronik schreiben die Schränzer: «In der Schmiede zu Alikon entschliessen sich einige Fasnachtsverrückte, den Sinser Kifasiumzug musikalisch zu begleiten.» Genau seien es drei Männer gewesen, alle Mitglieder der Sinser Musig, die den Kinderumzug mit ihren Instrumenten bereichern wollten.

«Am ersten Umzug waren sie etwa zu zehnt», hat der 23-jährige heutige Präsident vernommen. «Heute zählen wir 48 Mitglieder.» Das sei ideal, denn der Car, mit dem die Gugge an die verschiedenen Fasnachtsfeste anreist, habe genau 55 Plätze.

Sie spielten mit Campino «Hier kommt Alex»

«Früher nähten die Mitglieder ihre Gwändli den jeweiligen Mottos entsprechend selber», erzählt Rüttimann. «Damals gehörte jeweils auch ein Grind dazu, also eine Kopfbedeckung, die den Kopf teilweise vollständig verhüllte. Das haben wir heute nicht mehr.»

1989: Damals trugen die Rüüsstalschränzer noch Grinde und mottogerechte Kostüme an den Umzügen. zvg

Auch Mottos zu den Gwändli gäbe es nicht mehr. «Wir suchen einfach den Stoff aus und geben den allen Mitgliedern ab. Sie können ihre Gwändli dann selber daraus nähen, es einer Schneiderin überlassen – und bei manchen helfen auch die nähbegabten Mamis aus», erzählt der Präsi. Natürlich spüren auch sie, dass die Jugendlichen nicht mehr so häufig an Feste gehen oder sich in Vereinen verpflichten wollen. «Aber bisher hatten wir keine Mühe, neue Leute für uns zu gewinnen.»

In all den Jahren gab es immer wieder grosse Highlights im Verein. «Einmal in den Anfangsjahren fuhren sie mit dem Car bis nach Bellinzona, um an einem Umzug mitzumachen.» Aber das grösste Highlight fand 2004 statt: «Die Frau eines Mitglieds kannte Campino, den Sänger der Band Die Toten Hosen. Sie konnte es organisieren, dass die Rüüsstalschränzer mit der Deutschen Band am Open Air Gampel auf der Bühne stehen und live das Lied ‹Hier kommt Alex› spielen konnten. Da war ich noch viel zu jung, um dabei sein zu können. Aber es gibt noch ein Video davon», erzählt er begeistert.

Die Rüüsstalschränzer Sins auf der Bühne der Toten Hosen. Youtube/Werner Arnold

Die Fasnacht beginnt bei ihnen direkt nach Neujahr

Wenn sie gerade nicht mit Stars auf der Bühne stehen, feiern die Rüüsstalschränzer ihre Lieblingsjahreszeit bereits ab dem Neujahr. «Meistens etwa eine Woche nach Jahreswechsel spielen wir erstmals irgendwo an Events. Ab dann treten wir bis zur Fasnacht fast immer freitags und samstags irgendwo auf.»

Je nach dem, auf welches Datum der Schmutzige Donnerstag fällt, kann diese Zeit schon recht lang sein. «Fasnacht ist hart», lacht der Präsident fröhlich.

Doch auch an den offiziellen Fasnachtstagen können sich die Schärnzer nicht zurücklehnen und geniessen. «Unser Highlight ist der alljährliche Schränzerball am Fasnachtssamstag.» Dort gibt es in und um die Turnhalle Ammannsmatt verschiedene Bars und Beizen.

«Sie alle dekorieren wir in Teams zu den entsprechenden Mottos.» Und weil heuer Jubiläum gefeiert wird, gibt es ganz einfach ein «Best-of» der vergangenen Fasnachtsmottos.

Präsi freut sich auf Ideen der anderen Vereine

«In der Turnhalle hängen dann beispielsweise grosse Planeten, auf der Bühne gibt es einen Saloon, die Kafi-Stube lädt mit echtem Wasserfall in den Dschungel ein, in der Shot-Bar herrschen die Piraten und im Proberaum die Hippies», zählt der begeisterte Susafonist nur einige der Highlights auf.

Das sind die Rüsstalschränzer Sins heute. Sie sind bereit für ihren Schränzerball. zvg

Doch die Fasnacht allein soll noch nicht alles sein. «Für alle unsere aktuellen und ehemaligen Mitglieder planen wir einen Galaabend. Die beiden Gründungsmitglieder, die noch leben, haben beide schon zugesagt», freut sich Rüttimann. «Und als Ausgleich zu den vielen Grümpelturnieren organisieren wir dieses Jahr im April ein Völkerball-Turnier.»

Als allererstes freut er sich aber jetzt auf den Schränzerball. «Vor allem bin ich gespannt darauf, was sich die anderen Vereine, beispielsweise die Seilzieher, wieder ausgedacht haben. Sie bereichern unsere Sinser Fasnacht immer mit unglaublichen Ideen.»