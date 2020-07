Sins kämpfte nach Sommergewitter mit den Wassermassen

Der Kanton Luzern hat in den vergangenen Tagen immer wieder spektakuläre Bilder von Überschwemmungen geliefert. Im Oberfreiamt, das den Kanton Luzern grenzt, war es nicht ganz so schlimm. Aber die Gemeinde Sins beispielsweise hat ebenfalls mit sehr viel Wasser zu kämpfen gehabt. «Zwei Unterführungen standen unter Wasser. Und auch die Bachtalmühle ist unter Wasser gesetzt worden», zählt Gemeindeammann Josef Huwiler auf. «Am stärksten hat aber der Dorfbach gelitten. Für die neue Südwestumfahrung, die sich noch im Bau befindet, waren mehrere Röhren verlegt gewesen.

Das war alles am Donnerstag. Doch schon am Freitag war alles wieder im Griff. Huwiler erklärt: «Es gibt halt immer wieder einmal Sommergewitter, die sich aufstauen und dann all ihr Wasser abladen. In Sins hält uns das nicht lange auf. Da arbeitet nicht nur die Feuerwehr, wenn so was passiert, sondern auch die Gemeindearbeiter und viele der ortsansässigen Bauern, die mit ihren Traktoren kommen und mitanpacken.» Lachend fügt er hinzu: «Doch, darauf können wir hier wirklich stolz sein.»

Sehr lokal – nicht einmal das ganze Dorf war betroffen

Am Freitag war man vielerorts noch mit Aufräum- und Trocknungsarbeiten beschäftigt. Und in der Bachtalmühle musste abgeklärt werden, ob Getreidesilos in Mitleidenschaft gezogen worden sind. «Wir hatten diesmal eben ein wenig Pech, das kann manchmal ganz lokal sein», weiss der Ammann aus Erfahrung. «Diesmal hat es nicht einmal das ganze Dorf betroffen, obwohl viele unserer Bäche über die Ufer getreten sind. Das südliche Gemeindegebiet, also Richtung Luzern, war viel stärker betroffen als der Rest des Dorfes.»

Auch in anderen Gemeinden des Freiamts sind die Bäche oder die Reuss über die Ufer getreten oder führten zumindest sehr viel Wasser mit sich. In Bremgarten bestaunten viele Schaulustige den hohen Reusswasserstand, durch den auch vom Sturm gefällte Bäume mitgetragen wurden. Schäden sind jedoch bis Redaktionsschluss keine gemeldet worden.