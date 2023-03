Sins Frühlingskonzert in blühender Umgebung: Dieses Künstlerpaar hat sich für die Premiere etwas Spezielles einfallen lassen Das Künstlerpaar Carmela Konrad und Philipp Leon Fankhauser präsentiert in der Sinser Gärtnerei Waldispühl sein neues Liederprogramm «Es blüeht, mis Liebeli». Passend zur Umgebung sind es Lieder über den Frühling.

Philipp Leon Fankhauser und Carmela Konrad im Gewächshaus der Gärtnerei Waldispühl, wo sie ihr Konzert abhalten werden. Bild: Verena Schmidtke

Gut gelaunt erscheinen Carmela Konrad und Philipp Leon Fankhauser in der Gärtnerei Waldispühl. Im länglichen Glashaus ist viel Platz für eine kleine Bühne und Sitzgelegenheiten. Eingerahmt wird der Raum von vielen Pflanzen. Mitgebracht hat das Künstlerpaar seine Gitarrenkoffer.

«Wir werden nachher noch proben», erläutert die Sängerin, während sie lächelnd Richtung Strasse nickt. «In meinem Elternhaus, es ist nicht weit, von dort kann man die Gärtnerei sehen.» Von der Akustik der Gärtnerei ist das Paar schnell überzeugt. «Wir probieren heute aus, wie es wirkt. Der erste Eindruck ist gut», stellt Philipp Leon Fankhauser erfreut fest.

Die Sopranistin Carmela Konrad stammt aus der gleichnamigen Sinser Künstlerfamilie mit ihrem Vater Robert Konrad (langjähriger Musikschulleiter und Dirigent der Musikgesellschaft) und Mutter Edith Konrad (renommierte Künstlerin). Der Gitarrist und Komponist Philipp Leon Fankhauser ist seinerseits Luzerner.

Bekannte und neue Volkslieder kommen zur Geltung

Die beiden kommenden Konzerte in Sins am 18. März und in Ebikon LU am 25. März seien ihr drittes Volkslieder-Programm, so Konrad und Fankhauser. Dabei dürfe sich das Publikum auf bekanntes sowie neues Liedgut freuen. Die neuen Werke seien eigens für die musikalischen Abende verfasst worden. Dazu Fankhauser: «Wir haben im Umfeld einige Menschen, die sehr sprachaffin sind, gut schreiben können und mit denen wir zuvor schon zusammengearbeitet haben. Es sind Michaela Allemann, Livio Andreina, Josefine Fankhauser, Cornelia Bisch und Ursula Burger.

Da lag es auf der Hand, anzufragen, ob sie Texte beisteuern mögen. Die einzigen Vorgaben seien gewesen, dass es um den Frühling, das Wachsen, Erblühen und den Wandel gehen solle. «Und in Mundart sollten die Lieder sein», wirft Carmela Konrad ein. «Es sind ganz unterschiedliche Perspektiven, mit denen die Themen betrachtet werden, das ist total spannend», resümiert ihr Partner. Ein Text stamme von ihm, zudem habe er die Musik für alle sechs neuen Werke komponiert.

Erstes Konzert, an dem beide Gitarre spielen und singen

Konrad und Fankhauser treten nicht nur als Künstlerduo auf, sie sind ein Paar. Sie führt aus: «Kennen gelernt haben wir uns im Gitarrenstudium.» Irgendwann entstand die Idee zu gemeinsamen Projekten, und da beide schon seit geraumer Zeit die Liebe zu alten Volksliedern eint, waren Konzerte in diese Richtung natürlich naheliegend. «Seit etwa 2014 treten wir gemeinsam auf, diese Zusammenarbeit ist mega schön», sagt Konrad. Es sei übrigens das erste Konzert, an dem beide Gitarre spielen und beide singen werden.

Philipp Leon Fankhauser und Carmela Konrad freuen sich auf die Konzerte in Sins und Ebikon. Bild: Verena Schmidtke

Zu den Volksliedern seien sie im Laufe der Zeit gekommen, so der Musiker. «Wie viele habe ich in meiner Jugend englischsprachige Songs gehört», erzählt Philipp Leon Fankhauser, «die mag ich immer noch. Aber irgendwann begann ich, mich mit Schweizer Volksliedern zu befassen.» Ein Gebiet, für das sich seine Partnerin genauso begeistern kann. Er führt aus: «Das Interessante an diesen alten Liedern ist, das sie ehrlich, direkt und klar sind. Die Themen aus der Zeit, in der sie verfasst wurden, beschäftigten die Menschen auch heute. Zudem verbinden diese Lieder Menschen.»

Im Austausch mit den Grosseltern ergibt sich vieles

Das Repertoire sei auf unterschiedliche Weise zusammengekommen. Viele Lieder seien bekannt. «Aber ich gehe auch in Bibliotheken und recherchiere dort. Dazu ergibt sich viel aus dem persönlichen Austausch, etwa mit den Grosseltern und dem Publikum unserer Konzerte», berichtet Carmela Konrad begeistert. Ihr Partner erweitere die Melodien mit eigenen Arrangements oder komponiere weiter.

Nicht zufällig gewählt hat das Künstlerduo die Locations. «Zu den Frühlingsliedern passen Blumen, erst habe ich überlegt, ob das Konzert draussen stattfinden könnte», teilt der Musiker mit, «allerdings ist es ja jetzt noch zu kalt. Dann kamen wir auf die Gärtnerei Waldispühl.» Guido Waldispühl richte in dem Glashaus häufiger Events aus, es passte also hervorragend. Das Konzert in Ebikon werde im Luzerner Garten sein.