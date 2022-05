SINS Ein Kräftemessen, das Spass macht: Augenschein am Internationalen Seilziehturnier in Sins Sie sprechen die unterschiedlichsten Sprachen, kommen aus diversen Ländern und haben eine Leidenschaft. Gehörig ins Schwitzen kam das amerikanische Damen-Team beim Kampf um die Teilnahme.

Der Heimvorteil gibt Kraft: Das Damenteam (Kategorie 540 Kilogramm) des Seilziehclubs Sins gibt alles. Severin Bigler

Mit harzigen Händen greift Zane nach dem Seil, ihre Teamkolleginnen tun es ihr gleich. Die Füsse suchen Halt im Gras auf der Küfermatt in Sins. Konzentriert warten sie auf das Handzeichen und das laute «Pull» vom Schiedsrichter. Nun müssen sie die Gegnerinnen vier Meter auf ihre Seite ziehen. Zane und ihre Teamkolleginnen vom Verein Velkonis aus Lettland ziehen mit vereinten Kräften. Erst sieht es gut aus, doch dann sind die einheimischen Gegnerinnen aus Sins stärker.

Es ist ein Heimspiel für den Seilziehclub Sins. Zum 50-Jahr-Jubiläum des Clubs richten sie ein internationales Seilziehturnier aus, dazu sind 770 Sportlerinnen und Sportler aus 11 Ländern angereist. Auf der Küfermatt treten sie am Freitag und Samstag in unterschiedlichen Gewichtsklassen gegeneinander an. Seilziehen ist in den meisten dieser Länder eher eine Randsportart, das bestätigen viele der Athletinnen und Athleten.

Sie schwitzten schon vor dem Wettkampf: Das Frauenteam aus den USA

So geht es auch dem Frauenteam Power Train aus den USA. Sie kommen aus Iowa, für viele der Frauen ist es das erste internationale Turnier. «Zu Hause gibt es in einem Umkreis von über 400 Meilen (circa 640 Kilometer) nur vier andere Seilziehclubs», berichtet Katie. Sie ist eine der erfahrenen Sportlerinnen im Team und freut sich, in der Schweiz Wettkampferfahrung zu sammeln. Als grosses Ziel haben sie die Weltmeisterschaft 2023 in Sursee im Auge.

Das Team Power Train ist aus den USA angereist. Für viele der Sportlerinnen ist es das erste internationale Turnier. Severin Bigler

Den Athletinnen von «Power Train» gefällt es in der Schweiz, die heissen Temperaturen am Wettkampftag machen ihnen nichts aus. Zu Hause in den USA sei es oft viel heisser, berichten sie. Besonders ins Schwitzen kam das Frauenteam am Abend vor dem Wettkampf. Beim Wiegen hatten sie als Gruppe zu viel Gewicht, sie durften zusammen nicht mehr als 540 Kilogramm wiegen. Daher mussten sie einen Saunagang einlegen. Nach einigen Runden schwitzen war alles in Ordnung und am Freitag konnten sie ohne Probleme an den Start gehen.

Die Teams bestehen aus acht Personen und werden in unterschiedliche Gewichtsklassen eingeteilt. In Sins starten die Damen in Kategorien von 540 Kilogramm und 500 Kilogramm, bei den Herren sind es 680 Kilogramm, 580 Kilogramm und 640 Kilogramm.

«Wir freuen uns über die vielen internationalen Gäste und dass wir das Seilziehturnier in dieser Form durchführen können», erzählt Melanie Villiger vom Seilziehclub Sins. Der Club gibt vollen Einsatz für die internationalen Sportlerinnen und Sportler. Die Gäste werden am Flughafen abgeholt und in die Unterkünfte gebracht. Ein Team aus Holland ist mit einem umgebauten Car angereist und campiert auf dem eigens eingerichteten Campingplatz.

Lieber im eigenen Bett schlafen: Ein niederländisches Team ist mit einem umgebauten Car angereist und campiert. Severin Bigler

Eine Sonderanfertigung für den Superfan

Viel unterwegs ist auch Kuno Frey. Vom Seilziehclub Sins wird er liebevoll als Superfan bezeichnet. Seit 2005 begleitet er den Club an die Europa- und Weltmeisterschaften. Seine Fahne, eine Sonderanfertigung ist immer mit dabei. Darauf sind die Fahnen von Sins, dem Freiamt, dem Aargau und der Schweiz abgebildet. In der Mitte sieht man das Logo des Seilziehclubs Sins. Auf die Frage, ob die Fahne mit der Zeit nicht schwer werde, antwortet er lachend: «Doch schon, deshalb muss man ab und zu auch eins trinken».

Seit 18 Jahren an jeder Europameisterschaft mit dabei: Kuno Frey gilt als Superfan des Seilziehclubs Sins. Severin Bigler

Die Leidenschaft für den Sport und das Miteinander ist spürbar. Das bestätigt Melanie Villiger. Obwohl jede Mannschaft stärker sein will als die anderen, ist die Stimmung entspannt und freundschaftlich. «Das Gesellschaftliche ist sehr wichtig, wir sind eine internationale Gemeinschaft und sehen uns ein bis zwei Mal pro Jahr an Wettkämpfen», erzählt Villiger.

Teil der Gemeinschaft ist auch, dass man sich unterstützt. So hat das Frauenteam aus den USA angefragt, ob sie einige Seilzieher aus Sins ausleihen dürfen, damit sie auch in der gemischten Kategorie antreten können. Da es ihnen am ersten Wettkampftag nicht für die vorderen Plätze gereicht hat, hoffen sie auf den zweiten Tag. So geht es auch den Teams aus Sins. Am ersten Tag hat bei den Herren Stans-Oberdorf gewonnen, bei den Damen waren die Schwedinnen aus Brunnsberg am stärksten.