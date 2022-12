Sins Die Welt in einem Mittagessen abgebildet: 400 Sinser Schulkinder erlebten, was es heisst, arm zu sein Die Hilfsorganisation Mary's Meals versorgt täglich über zwei Millionen Kinder in 20 Länder mit einer warmen Mahlzeit. Für viele Kinder ist es die einzige Mahlzeit, die sie bekommen. Wie es sich anfühlt, der Unterschicht anzugehören und ein Glas Wasser und einen Teller Reis zum Mittag zu bekommen, das erlebten Sinser Schulkinder.

Er hatte Glück: Er gehört zur obersten Gesellschaftsschicht und erhält deshalb Pastetli mit Reis serviert. Mathias Förster

«Was? Nur en Täller Riis?», der Teenager im grauen Kapuzenpullover ist fassungslos. Da isst sein Klassenkamerad neben ihm seit gut einer Viertelstunde Pastetli mit Reis und Gemüse, das ihm sein Klassenlehrer servierte und er muss sich mit einem Teller Reis begnügen. Und den musste er erst noch selber holen. Zuvor erhielt sein Tischnachbar schon ein Amuse Bouche und einen Salatteller serviert.

Nun, wo er endlich an die Reihe kommt, da werden ihm zwei Löffel Reis auf den Teller geschöpft. Zu trinken gibts ein Glas Wasser, das er sich selber holen muss. Sein Tischnachbar schlürft derweil genüsslich das dritte Glas Cola.

Nathalie Wolgensinger

Was die beiden Jungs voneinander unterscheidet, ist ein einfacher Papierbändel, den sie am Handgelenk tragen. Diese wurden ihnen am Freitagmittag zu Beginn des Risky Dinners, an dem sämtliche 400 Oberstufenschülerinnen und -schüler teilnahmen, verteilt. Der Zufall entschied, wer Pastetli oder Reis zu essen bekam. Wer einen roten Bändel erhielt, gehörte zur Mittelschicht und bekam Älplermagronen serviert.

Das Los entscheidet darüber, welcher Gesellschaftsschicht man angehört

Bloss 10 Prozent aller Menschen besitzen 83 Prozent des Weltvermögens. Diese Ungleichverteilung zeigte der Global Wealth Report der Credit Suisse vor drei Jahren auf. Auf diese Diskrepanz macht die Kinderhilfsorganisation Mary's Meals mit dem Risky Dinner aufmerksam. Mit der Loszuteilung in die drei Gesellschaftsschichten widerspiegelt man die weltweite Verteilung von Armut und Reichtum. Johannes Tschudi, Fundraising und Operations Manager von Mary's Meals, erklärte den Teenagern:

«Wenn man diese Zahlen auf die 400 Gäste im Saal herunterrechnet, dann würden vier von euch die Hälfte aller Mahlzeiten erhalten.»

Weil es aber keinen Sinn mache, dass vier Kinder sich 200 Menüs teilen, wurde die Rechnung anders angestellt. Die Hälfte der Gäste wurden zur Unterschicht gezählt, 30 Prozent zur Mittelschicht und 20 Prozent zählten zu den Reichsten.

Aus dem eigenen Teller essen: Keine Selbstverständlichkeit in Sansibar

Mary's Meals verteilt täglich 2,2 Mio. Mahlzeiten in 20 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika, Osteuropa und der Karibik. Die Idee dahinter ist einfach: Die Kinder werden damit zum Schulbesuch ermutigt. Die Organisation beobachtet, dass an jenen Orten, an denen sie Mahlzeiten verteilen, nicht nur die Einschulungsrate, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit und die schulische Leistung der Kinder steigt.

Mit einem Video stellte Tschudi seine Organisation vor. Darin wurde den Sinser Schülerinnen und Schülern eindrücklich vor Augen geführt, dass eine warme Mahlzeit pro Tag in vielen Ländern dieser Erde keine Selbstverständlichkeit ist. Tschudi berichtete von einem Erlebnis eines Mitarbeiters in Sansibar. Er erzählte ihm, dass kürzlich ein 12-jähriges Mädchen beim Mittagessen in Tränen ausbrach. Es stellte sich heraus, dass es das erste Mal im Leben dieses Mädchens war, dass es alleine aus einem eigenen Teller essen konnte.

Ein Schnitz Mandarinli aromatisiert das Trinkwasser auch

Sie zeigen sich solidarisch und teilen das Pastetli untereinander auf. Mathias Förster

Die Schule Sins führte das Risky Dinner bereits zum zweiten Mal. Und auch bei der Zweitauflage war zu beobachten, dass sich die Schulkinder solidarisieren. An allen Tischen wurde das Essen mit den Tischnachbarn geteilt. Ein gewiefter Schüler schälte das Mandarinli, das als Tischdeko gedacht war, und peppte den Wassergeschmack mit den Schnitzen auf. Die 13-jährige Lorena war sichtlich beeindruckt vom Risky Dinner: «Ich weiss jetzt das Essen wieder mehr zu schätzen», zog sie Bilanz.