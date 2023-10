Sins «Die Südwestumfahrung hat sich bewährt»: Marcel Villiger blickt auf Herausforderungen und die Entwicklung «seiner» Gemeinde zurück Seit er ein Kind war, hat Marcel Villiger die Veränderungen der Gemeinde Sins miterlebt. Nun feiert er sein 20-Jahr-Jubiläum als Gemeindeschreiber. Er blickt auf eine Zeit voller Herausforderungen, aber auch eine mit vielen gelungenen Festen zurück.

Als Marcel Villiger seine Autoprüfung absolvierte, gab es in Sins noch so viel Nebel, dass er oft zuerst die beschlagenen Scheiben freikratzen musste. Die Lonza AG, das erste Industrieunternehmen, das sich im Ort angesiedelt hat, habe sich sogar absichtlich Sins als Standort ausgesucht, weil es als Nebeldorf bekannt war.

Heute hängen hier weniger Schwaden in der Luft, ist Villiger überzeugt. Verändert hat sich in Sins seither aber viel mehr als nur die Luftfeuchtigkeit. So ist die Lonza bei Weitem nicht mehr die einzige Firma im Industriegebiet und auch die Bevölkerungsanzahl ist stark angestiegen.

Marcel Villiger hat als Jugendlicher seine Lehre auf der Gemeinde Sins absolviert. Mit 39 kehrte er zurück und arbeitet nun seit 20 Jahren hier als Gemeindeschreiber. Bild: Melanie Burgener

Der Gemeinde während all ihren Veränderungen treu geblieben, ist Marcel Villiger – als Einwohner und Gemeindeschreiber. So kann er heuer sein 20-Jahr-Jubiläum auf der Kanzlei feiern. Seine Karriere im Sinser Gemeindehaus begann aber schon viel früher.

Er kam noch nie mit Unlust zur Arbeit

Marcel Villiger ist in Sins aufgewachsen. «Ich kannte die Gemeinde, als sie noch als Lonza- und Bauerndorf bekannt war», erzählt der 59-Jährige. Als junger Erwachsener hat er hier auf der Kanzlei seine Lehre absolviert – obwohl ihn damals auch das Schreiben oder die Zeitungsproduktion interessiert hätten. «Ich habe mir jeweils den Anzeiger Oberfreiamt angeschaut und mir vorgestellt, wie ich ihn umgestalten könnte», lacht er.

Nach seiner Ausbildung zog es ihn beruflich weg vom Dorf. «14 Jahre lang war ich Gemeindeschreiber in Abtwil, zuvor vier als Stellvertreter in Muri. Mit 39 bin ich dann zurückgekehrt» erzählt er. Damals hätte er sich auch eine Stelle beim Kanton vorstellen können. Dass er dann doch nach Sins zurückkehrte, habe er aber nie bereut.

«Es gab noch keinen Tag, an dem ich mit Unlust zur Arbeit gekommen bin.» Er hätte keine Probleme damit, am Wochenende abzuschalten, auch wenn er in seiner Wohngemeinde arbeite. «Ich sehe zwar in meiner Freizeit immer wieder Dinge, die man noch angehen könnte. Aber das belastet mich nicht», sagt Villiger.

Sins hat sich in den vergangenen 20 Jahren neu positioniert

Ein Grund dafür, dass sich Villiger dann doch gegen den Journalismus entschied: «Das Gemeindewesen interessiert mich sehr. Vor allem, wie eine Bevölkerung funktioniert und zusammenspielt.» An Sins spezifisch fasziniert ihn die Funktion, die diese Gemeinde in der Region erfüllt. «Vor 20 Jahren stand die Frage im Raum, wie sich Sins positionieren soll», erinnert er sich. Heute hat sie mit der überregionalen Schule und dem Steueramt Auswirkungen auf die ganze Region.

Aktuell beschäftige sich Sins mit dem Bevölkerungswachstum, der Entwicklung des Gewerbes und der Industrie und den damit wachsenden das Bedürfnis an Infrastrukturen. «In den vergangenen Jahren konnten wir da einiges verbessern. Zum Beispiel bei der Schule oder den Freizeitanlagen», so Villiger

Als Herausforderung aus der Vergangenheit nennt er die Südwestumfahrung mit dem Lettentunnel. Dennoch kann er heute mit einem Lächeln auf dieses Grossprojekt zurückschauen: «Wir sind sehr zufrieden. Die Umfahrung hat sich bewährt und wir können sagen, dass das Dorf weiterhin funktioniert.» Die Befürchtungen einiger Geschäftsbesitzenden, dass die Durchfahrtskundschaft verschwindet, sei nicht eingetroffen.

«Wir haben eine sehr gut funktionierende Dorfgemeinschaft»

Auch sein Job habe sich über die Jahre verändert. «Gemeindeschreiber übernehmen heutzutage Kompetenzen, die früher Aufgaben des Gemeinderates gewesen sind», sagt er und ergänzt: «Man ist Geschäftsführer und auch für die Personalführung zuständig.» Das entlastete den Gemeinderat und mache seinen Job abwechslungsreich.

In Erinnerung geblieben sind ihm aus den vergangenen 20 Jahren die vielen Feste, die man in Sins gefeiert hat. «Fasnacht, die Eröffnung der Schule oder der Umfahrung», zählt er auf. «Wir haben eine sehr gut funktionierende Dorfgemeinschaft», freut er sich.

Villiger bezeichnet sich ebenfalls als Vereinsmensch. «Ich war in der Chlausgesellschaft, im Volleyballverein und Fasnächtler», erinnert er sich. Das sei aber alles zur Zeit vor seiner Familie gewesen. Heute ist der Vater von dreien erwachsenen Kindern «nur» noch in der Musikgesellschaft aktiv. Die nächsten sechs Jahre bis zu seiner Pension möchte er sich weiterhin als Gemeindeschreiber für Sins einbringen.