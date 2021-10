Sins Ausweichmanöver mit Folgen: Lieferwagen gerät ins Schleudern und kippt Am Montag ist es in Sins zu einem Selbstunfall gekommen, weil eine Lieferwagenfahrerin einem entgegenkommenden Lieferwagen ausweichen musste. Verletzt wurde niemand.

Der Lieferwagen geriet ins Schleudern und kippte zur Seite. Kapo AG

Am Montag kurz nach 15 Uhr meldete eine Drittperson, dass in Sins ein Lieferwagen verunfallt sei, so die Aargauer Kantonspolizei. Wie sich herausstellte, fuhr eine 57-jährige Lieferwagenlenkerin von Alikon in Richtung Abtwil.

Im Ausserortsbereich habe sie, gemäss ersten Aussagen, einem entgegenkommenden Lieferwagen ausweichen müssen. Dabei sei sie am rechten Strassenrand in die Grasnarbe geraten und habe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Ihr Lieferwagen sei daraufhin ins Schleudern geraten und auf die Seite gekippt. Der entgegenkommende Lieferwagen mit roter Kabine und einem Blachenaufbau sei weggefahren.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Lieferwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Zofingen (Tel. 062 745 11 11) zu melden.