Sins «Als es um 10 Uhr losging, war es so, als wäre eine Schranke gefallen»: Besondere Atmosphäre lockt viele auf den Brückenmarkt Am letzten Wochenende im September findet seit mehr als 20 Jahren auf der Holzbrücke, welche die Gemeinden Sins im Aargau und Hünenberg im Kanton Zug miteinander verbindet, der Brückenmarkt statt. Das Publikum erschien zur diesjährigen Ausgabe am 24. September zahlreich. Einen Wermutstropfen gab es aber.

Rund 120 Ausstellende nehmen am Brückenmarkt teil, die meisten stammen aus der Region. Verena Schmidtke

Der Herbst zeigte sich am Samstag vor allem von seiner verregneten Seite. Das schreckte die Marktbesuchenden aber keineswegs ab. Viele bunte Schirme strebten bereits am Vormittag Richtung Reuss zur Holzbrücke. Dort bewog die freundliche Marktstimmung die Leute schnell, die vielen verschiedenen Stände genauer in Augenschein zu nehmen, mit den Ausstellenden zu plaudern und hier und da etwas zu kaufen.

Gleich am Eingang des Sinser Brückenmarkts ging es mit Backwaren und einem grossen Käsestand sehr kulinarisch zu. Auf der Brücke selbst gab es vielerlei Handgefertigtes wie Drechslerarbeiten, Gestricktes und Schmuck aus Perlen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Am Seifenstand stellten die Schwestern Edith Mathis (links) und Eveline Lutz ihre Produkte vor. Verena Schmidtke

Auf der Holzbrücke war vom Organisationskomitee (OK) des Anlasses auch Edith Mathis anzutreffen. Seit diesem Frühjahr ist sie neu im OK dabei und informierte:

«Seit heute früh herrscht hier reger Betrieb. Gestern Abend hat die Männerriege geholfen, bei schönem Wetter aufzubauen.»

Die Riege sei als Unterstützung übrigens auch neu mit im Boot.

«Das ist ein schöner Ausgleich zur Arbeit»

Rund 120 Ausstellende seien an diesem Markt dabei, die meisten stammen aus der Region. «Für einen Stand konnte man sich ab Januar anmelden», erläuterte Edith Mathis, «seitdem laufen die Vorbereitungen.» Während im Jahr zuvor aufgrund der Coronavorgaben der Markt noch etwas eingeschränkter abgelaufen sei, könne nun das übliche Flair genossen werden.

Auf der Brücke herrscht grosser Betrieb. Verena Schmidtke

Obwohl es stetig vor sich hin regnete, schlenderten viele Marktbesucherinnen und -besucher gut gelaunt an den Ständen vorbei. Eveline Lutz, die Schwester von Edith Mathis, merkte begeistert an:

«Als es um 10 Uhr losging, war es so, als wäre eine Schranke gefallen, es waren sofort viele Leute da.»

Edith Mathis ist nicht nur im OK, sondern verkauft zusammen mit ihrer Schwester «feine Seifen». «Das ist ein schöner Ausgleich zur Arbeit», teilte die Innenarchitektin lachend mit.

Zu dem duftenden Hobby sei sie durch ihre Schwester gekommen: «Eveline hat vor einigen Jahren einen Kurs gemacht. Schliesslich gab es so viel Seifen, da dachten wir, die könnten wir doch auch verkaufen.» Seitdem sind die Schwestern auf Märkten anzutreffen.

Der Markt überzeugt mit Vielfältigkeit. Verena Schmidtke

Der Anlass fand nicht nur auf der Brücke statt, auf beiden Seiten der Reuss gab es im Marktgeschehen einiges zu entdecken. Mittendrin hatte beispielsweise Elisabete Silva aus Fischbach-Göslikon ihren Stand.

Sie verkauft allerlei schöne Dinge, die sie selbst bestickt, vom Schlüsselanhänger über Kulturtaschen bis zum Rucksack ist alles dabei. «Ich sticke seit mehr als 20 Jahren», berichtete sie, inzwischen nutze sie dafür eine Industriestickmaschine.

Aus Fischbach-Göslikon kommt Elisabete Silva, sie verkauft Selbstbesticktes. Verena Schmidtke

«Hier am Brückenmarkt war ich schon einige Male. Am 27. November bin ich am Weihnachtsmarkt in Fischbach-Göslikon anzutreffen, den eine Freundin und ich organisieren», führte sie lächelnd aus.

Über 100 Jahre alt ist das Familienrezept für den Lebkuchen

Grosse und kleine Leckermäulchen kamen am Brückenmarkt ebenfalls auf ihre Kosten. So gab es bei Nelly Ambauen aus Sins köstliche Lebkuchen mit Mandel- und Haselnussfüllung, die Lobeli heissen. Der Name gehe auf eine Zeit zurück, als Kühe noch Lobeli genannt wurden. «Der Brückenmarkt ist sozusagen ein Heimspiel», erklärte die Lebkuchen-Bäckerin lachend.

Ein Heimspiel mit ihren Lebkuchen hat Nelly Ambauen aus Sins. Verena Schmidtke

Während sie kleine Lobeli-Probierhäppchen für den nicht abreissenden Kundenstrom vorbereitete, verriet Ambauen freundlich: «Es ist ein altes Familienrezept, über 100 Jahre müsste es alt sein. Ich verwende keine Konservierungsstoffe.»

Nach Marktschluss resümierte OK-Präsidentin Rahel Iten telefonisch:

«Trotz des Regens kamen viele Besucher, es lief alles reibungslos und von den Ausstellenden gab es viele positive Rückmeldungen.»

Insgesamt sei es ein schöner Markttag gewesen, nur das Wetter hätte ein bisschen besser sein dürfen.