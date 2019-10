«Wissen Sie, ich habe doch gar nichts Spannendes zu erzählen», beginnt Trudy Stutz. Doch ihre nach oben gezogenen Mundwinkel und das Glitzern in ihren Augen erzählen eine andere Geschichte. Ab heute hat die rüstige Frau ein ganzes Jahrhundert auf dem Buckel. Sie hatte ein eher ruhiges Leben. Aber ihr ist immer etwas eingefallen, um es nicht langweilig werden zu lassen.

Geboren und aufgewachsen ist sie im Sand draussen, eine halbe Stunde zu Fuss von Kerns in Obwalden. In der Kernser Kirche, wo sie getauft wurde, hat man seiner Zeit auch Bruder Klaus getauft, darauf ist sie ein wenig stolz. Sie war das Jüngste von sieben Kindern von Katharina und Josef Röthlin. Ihre Mutter hat sie allerdings nie kennen gelernt, sie verstarb wenige Monate nach Trudys Geburt an einer Lungenkrankheit.

Pfarrer wollte dem Vater die Kinder wegnehmen

Der Vater war Maurer und nun allein mit den sieben Kindern. «Der Pfarrer hatte ihm gesagt, wenn er nicht dafür sorge, dass wir anständig seien, verspreche er ihm, würde er uns alle zu verschiedenen Pflegefamilien geben», erinnert sich Trudy Stutz. «Davor hatte mein Vater solche Angst, dass er uns sehr streng erzog.»

Dennoch hatte sie ihren Vater gern – und auch die Grossmutter, die die Kinder an Mutters Stelle aufzog. «Sie sagte immer: ‹Macht nur, aber ihr werdet schon sehen, was passiert, wenn ich das abends dem Vater erzähle.› Das reichte, um uns von Dummheiten abzuhalten.»

Angst hatte sie nur vor ihrer Tante Rosi aus Villmergen, die keine Kinder hatte und ihren Vater jede Woche anflehte, ihr doch das Trudy zu überlassen. «Irgendwann sagte mein Vater: ‹Habe ich sechs durchgebracht, bringe ich auch sieben durch. Du brauchst gar nicht mehr zu fragen.› Ich weiss noch, wie froh ich damals war.»

Zum Zmittag gabs Milchsuppe – jeden Tag

Die Schule war in Kerns. «Weil wir so weit draussen wohnten, konnten wir über Mittag nicht nach Hause. Wir bekamen immer Milchsuppe, also Milch und Brot. Jeden Tag, sechseinhalb Jahre lang», sagt Trudy Stutz und schüttelt sich. Auf dem Schulweg hatten sie jedoch viel Spass mit den anderen Kindern. Hatte sie eine schöne Kindheit? Sie zuckt die Achseln: «Es war damals für alle gleich.»

Jeweils das älteste Kind musste daheim bleiben, um den Haushalt zu führen. «Nach und nach heiratete wieder eines und zog fort, bis am Ende nur noch ich da war. Also musste ich für Vater, Grossmutter und Haushalt schauen.» Als die Grossmutter 1938 starb, bot ihre Schwester, die nach Sarmenstorf eingeheiratet hatte, an, dass Vater und Trudy bei ihnen wohnen könnten. Das nahmen die beiden gerne an.

Sie bekam 35 Rappen Stundenlohn

«Am 10. Januar 1939 zogen wir nach Sarmenstorf. Einen Tag später fragte ich am Morgen früh bei der Alpinit um Arbeit an. Sie fragten, wann ich anfangen könne. Ich sagte, sofort. Nachmittags um 13 Uhr stand ich vor der Strickmaschine.» Sie lacht: «Sie hatten damals viel zu tun, also musste ich schnell lernen, mit den sechs Strickmaschinen alleine umzugehen. Mein Stundenlohn betrug 35 Rappen.» Es habe ihr dort «ordeli guet» gefallen.

Ennet der Strasse oben im «Chilewinkel», der heute Büttikerstrasse heisst, wohnte ausserdem ein gut aussehender, freundlicher junger Mann. Trudy kannte ihn, weil er oft dabei war, als ihre ältere Schwester mit Freunden ihre Familie in Kerns per Velo besuchte. Der Ferdinand Stutz.

Trudy und er gefielen einander immer besser. Die Mädchen hatten früher nicht einfach spazieren gehen dürfen, «sonst hiess es gleich: ‹Suechsch eine?›». Nur auf dem Bänkli vor dem Haus hätten sie sonntags sitzen dürfen. Doch der Ferdy musste ja nur über die Strasse, um sein Trudy zu sehen. Oft sagte er: «Aber gell, du läufst mir dann nicht davon.» So verlobten sie sich im Dezember 1940 und Trudys schönes Leben wurde noch schöner.