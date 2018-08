Ein Igelbaby wird ihr in die Hand gedrückt, und schon ist es geschehen: Allison Schulz ist verliebt. In die Igeli, die sie «Darling» oder «Schätzli» nennt. Dabei hatte sie noch nie einen Igel gesehen, geschweige denn berührt, bevor sie vor sieben Jahren auf der Igelstation in Frauenfeld anfing. Die eingewanderte Schottin hatte grosse Mühe mit dem Deutsch. Als sie aber auf ein Zeitungsinserat der Igelstation stiess, dachte sie: «Igeli sprechen ja kein Deutsch.» Noch immer spricht sie mit den Tieren eine Mischung aus Deutsch und Englisch.

Auf der Station in Frauenfeld wurde sie ins kalte Wasser geworfen. Sie bekam ein Igelbaby in die Hand, um es zu füttern. Sofort war sie fasziniert: «Igel sind wunderschön, amazing!» So sammelte sie viele Erfahrungen.

100 Igel pro Jahr

Heute hat Allison ihre eigene Igelstation in Bünzen. Dafür erhielt sie eine Ausnahme-Bewilligung für Haltung und Pflege der Tiere. Sie betreut jährlich knapp 100 Igel. Ihre Patienten leiden an Verletzungen oder sind krank, unterernährt und ausgetrocknet. Dieses Jahr hat sie bereits 64 Tiere betreut, darunter einen Igel mit gebrochenem Oberschenkelchen. Nach acht Wochen konnte er wieder gut laufen und in die Freiheit entlassen werden.

Durchschnittlich verbringt ein Igel 14 Tage auf der Station, dann wird er ausgewildert.