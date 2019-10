Dominik Thiel, der Ehemann von Conny Thiel-Egenter, ist seit 16 Jahren Jagdpächter in Oberwil-Lieli. Er hat die Rückkehr des Rothirschs ins Mittelland und ins Freiamt im Laufe der vergangenen zehn Jahre selber beobachtet. «In den letzten zwei, drei Jahren hat sich der Bestand nochmals vergrössert», weiss der erfahrene Jäger.

Das bestätigt auch der Fachbereichsleiter Jagd der Sektion Jagd und Fischerei im Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Erwin Osterwalder: «Es ist sehr schwer zu sagen, wie viele Hirsche es im Kanton Aargau derzeit gibt, denn diese Tiere legen weite Strecken zurück und sind nicht so standorttreu wie zum Beispiel Rehe. Aber ich vermute, so 50 bis 70 Tiere dürften es etwa sein.»

Nach Ansicht des Fachmanns wird der Hirschbestand in den nächsten Jahren weiter wachsen. «Der angestammte Platz der Hirsche im Bereich der Alpen und Voralpen ist von ihnen dicht besiedelt. Das ist immer eine Frage von Platz und Nahrungsangebot. Darum drängen sie jetzt ins Mittelland vor.»

Der Einfluss, den eine Art auf ihren Lebensraum ausübe, müsse in unserer Kulturlandschaft tragbar sein, so Osterwalder, deshalb will man mit der Bejagung nicht warten. Die Jagdstatistik des Bundes weist 2009 noch 7579, 2018 aber schon 12 300 erlegte Hirsche aus. (ian)