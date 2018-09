«Doris kam erst gestern zurück aus New York», erklärt Ruth Leuthard gegenüber Tele M1. «Offenbar hatte sie gar keine Zeit mehr, mich anzurufen.» Gut möglich, dass die Aargauer Bundesrätin gar nicht wollte, dass ihre Mutter im Fernsehen sieht, wie schwer ihr der Abschied aus der Landesregierung fällt. Bei ihrer emotionalen Ansprache an der Pressekonferenz in Bern konnte Doris Leuthard ihre Tränen nicht zurückhalten.

Auch im Merenschwander Restaurant Huwyler, wo sich Ruth Leuthard einmal wöchentlich zum Jassplausch mit Freunden trifft, ist der Rücktritt der Bundesrätin Thema Nr. 1. «Sie war eine fürs Volk», schwärmt etwa Bernadette Pfändler. «Es war immer schön zu sagen, dass sie aus Merenschwand stammt», erklärt Martin Lang vom Restaurant Huwyler und fügt an: «Das hat mich immer sehr stolz gemacht.» Auch Margrit Villiger, eine ehemalige Parteikollegin Leuthards bedauert den Rücktritt der Bundesrätin. «Sie hätte noch grosses Potenzial, um weiterzumachen», sagt sie gegenüber Tele M1.

