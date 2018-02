«Mehr Freude als Stolz»

Für die beiden Geschwister, die in Waltenschwil und Boswil aufgewachsen sind und da auch ihre ersten musikalischen Erfolge feiern durften, ist der Sieg an der Schweizer ESC-Ausscheidung eine weitere Bestätigung für ihre konsequente und kompromisslose Arbeit mit und an der eigenen Musik. Ihr Vater, Reto Gfeller, selber auch begeisterter Musiker und Gitarrist bei Wilhelm Toll, freut sich über den Erfolg seiner Kinder: «Ja, es ist mehr Freude als Stolz. Stolz dürfen vor allem sie auf sich sein, denn sie haben das alles selber geschafft. Dafür haben sie auf viel verzichtet und mussten auch viele Jahre sehr knapp durch.»

Dass Corinne und Stefan Gfeller eines Tages als Musiker durchstarten würden, das war allerdings schon früh zu erahnen. «Co hat schon als ganz kleines Mädchen immer getanzt und gesungen», erinnert sich Vater Reto. «Sie kam dann auch schon bald mit der Idee, die Ausbildung als Musicaldarstellerin zu machen.» Gesagt, getan. Mit gerade mal 16 Jahren flog Co nach London und absolvierte die Ausbildung an der Laine Theatre Arts in Gesang, Tanz und Schauspiel. Am Telefon zwischen London und Boswil komponierte sie damals, kurz nach der Jahrtausendwende, mit ihrem Bruder die ersten gemeinsamen Lieder. «Ich spielte ihr ein paar Akkorde am Klavier vor und fragte sie, was sie davon halte», erzählt Stee. «Sie ergänzte dann die Gesangslinie und schrieb den Text.»