Bewährtes wird beibehalten, Neues gewagt: Karl Suter, der frühere Merenschwander Gemeindeammann, ist neuer Präsident der Kulturkommission und damit Nachfolger von Bruno Schellenberg, der dieses Amt nach 15 Jahren abgegeben hat. «Die Kulturkommission ist nicht nur für das Ortsmuseum Postlonzihus zuständig», macht Suter klar, «aber das Museum ist sozusagen das Herzstück.» Und das muss in die Zukunft geführt werden. Kurator Bruno Käppeli will etwas kürzer treten. Obwohl immer munter und voller Tatendrang, wird auch er nicht jünger.

Was ein paar Männer – in den Anfängen Leo Weber, Bruno Käppeli, Josef Küng und Fredy Keusch – realisiert haben, sucht seinesgleichen nicht nur im Freiamt. Das Ortsmuseum Merenschwand, das mit einer grossartigen Vielfalt überrascht, zieht schon längst Besucherinnen und Besucher aus der weiteren Region an.

Hier ist vor allem altes Handwerk, liebevoll in verschiedenen authentisch aufgebauten Werk- und Wirkungsstätten, zu bewundern. Ergänzt wird die Sammlung durch zahllose Fotos und sehr viele Filme, die oft auch erklärend in den einzelnen Werkstätten laufen.

Viel, aber längst nicht alles

Wer das Museum betritt, sieht also unglaublich viel, aber längst nicht alles. «Eine der wichtigsten Aufgaben für uns ist, einmal zu sichten, was sonst noch vorhanden ist», sagt Suter. Denn Käppeli, der Sammler und Bewahrer, hat noch unzählige Zeugen vergangener Zeiten in vier oder fünf dezentralen Lagern zusammengetragen. «Wir müssen den Überblick gewinnen, was da zusammen gekommen ist. Und auch, was wir erhalten können und wollen», sieht Suter viel Arbeit auf die Kommission zukommen.