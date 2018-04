Braucht es das?

Ist Bootcamp nur eine Modeerscheinung, oder braucht es dieses Angebot tatsächlich? «Ja, als Gegenpol zu allen Fitnesszentren ist das Trainieren an der frischen Luft perfekt. Das Gute am Bootcamp ist, dass man funktionelle Übungen macht.» Konkret: «Die Muskeln, die man stärkt, braucht man auch im Alltag, so wird etwa der Rücken trainiert.» Dies beugt Beschwerden vor, die durch lange Büroalltage entstehen können. Wer nur an seinem Bizeps arbeiten möchte, sollte also weiterhin das Fitnessstudio besuchen. «Das sieht vielleicht schön aus, bringt aber der Gesundheit nicht viel – bei uns steht jedoch das Ganzheitliche im Vordergrund.» Zudem könne der Sport in der Gruppe die Motivation erhöhen, und das sogenannte «hoch intensive Intervalltraining» fördere sowohl Kraft als auch Ausdauer.

Wenn Vazquez nicht gerade Klimmzüge oder Rumpfbeugen macht, dann arbeitet sie als Pharma-Assistentin in einer Apotheke – daher auch ihr Interesse und Fachwissen im Bereich Gesundheit. Vor sechs Jahren hat sie mit Fitness angefangen. «Ich bin aber lieber in der Natur als in einer Halle, und so habe ich draussen trainiert und auch Videos gemacht und diese auf Facebook und Instagram gestellt», erzählt sie. Hinterher ist sie von verschiedenen Leuten angefragt worden, ob sie nicht einmal ein Training geben würde. Inzwischen ist sie ausgebildete Fitnessbetreuerin und Bootcamper-Functional-Trainerin.