WLAN wird oft auch überall dort eingesetzt, wo die Datenübertragung per Kabel nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich wäre – oder auch einfach nur deshalb, weil es bequem ist. Ein drahtloses lokales Netzwerk ermöglicht etwa innerhalb eines Gebäudes den Internetzugang aus jedem Raum oder sogar vom Balkon oder Garten. Sind die Sicherheitseinrichtungen bei einem Router aktiviert, haben es Datendiebe schwer, sich Zutritt zu verschaffen.

Netze mit grossen Reichweiten

Die az wollte wissen, wie es um die Verschlüsselung der WLAN-Zugänge im Freiamt steht. Ob sie verschlüsselt und sicher sind oder ob es im Freiamt immer noch offene und für Datenpiraten leicht zugängliche Netze gibt, fand die az stichprobenweise heraus.

In Wohlen führte der Weg mit dem auf WLAN-Empfang geschalteten Smartphone in der Hand der Zentralstrasse und der Bahnhofstrasse entlang. In Bremgarten diente das Stadtzenrum als Testgebiet. In Muri waren es die Marktstrasse und die Seetalstrasse sowie ein Wohnquartier. Aufgefallen ist überall, dass die Reichweite der Netze zum Teil erheblich ist und der Empfang im öffentlichen Raum bei den meisten sichtbaren WLAN gut bis sogar sehr gut war.

In Wohlen ortete das Smartphone auf den Teststrecken praktisch auf Schritt und Tritt eine WLAN-Anbindung, insgesamt 128 verschiedene Netze, davon 21 unverschlüsselte und somit frei zugängliche. Sie bieten keinerlei Schutz und legen den gesamten Netzwerkverkehr offen. 52 WLAN konnten im Zentrum Bremgartens empfangen werden, 7 davon ohne Passwortschutz.