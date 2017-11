«Ich habe ihr Leid angetan»

Der Angeklagte ist in jener Nacht in das Zelt der Festival-Besucherin eingedrungen und hat sie unter Bedrohung mit einem Messer dazu gezwungen, an ihm sexuelle Handlungen vorzunehmen. Nach dem sie ihn wie gefordert oral befriedigt hatte, drohte er, sie mit dem Messer abzustechen, wenn sie jemanden von dem Vorfall erzählen würde.

Gefasst wurde der Täter erst sechs Jahre später durch einen Zufall. Im Lauf einer Untersuchung wegen Urkundenfälschung liess der zuständige Staatsanwalt im Februar 2017 bei ihm eine DNA-Analyse vornehmen, welche ihn überführte.

Er bereue seine Tat zutiefst, erklärte der Mann vor Gericht. «Ich weiss nicht, was damals in mich gefahren ist. Ich bin doch sonst nicht so», sagte er und: «Meine Tat ist eine Schande. Ich habe der Frau grosses Leid angetan. Das wird mich immer belasten.» Er wolle sein Vergehen soweit möglich gut machen: «Ich zahle die Unkosten und die geforderte Genugtuung. Dafür werde ich, wenn nötig auch am Abend arbeiten.» Er wisse aber auch, dass sein Opfer noch lange unter dem Vorfall leiden werde und er die Auswirkungen seiner Tat damit nicht mindern könne.

Auf drei Jahre Gefängnis, davon 18 Monate unbedingt, haben sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung geeinigt. Daneben muss der Täter die Untersuchungskosten übernehmen und dem Opfer Schadenersatz in der Höhe von rund 8000 Franken sowie eine Genugtuung von 4000 Franken bezahlen.

In einem normalen Verfahren hätte er wohl vier Jahre Gefängnis gefordert und der Täter vielleicht ein halbes Jahr mehr absitzen müssen, sagte der Staatsanwalt und meinte: «Dem Opfer hätte das letztlich kaum genützt. Umso mehr, als so mit einem Gang ans Obergericht und somit zusätzlichen Belastungen für sie zu rechnen gewesen wäre.»

«Damit kommen sie gut weg»

Das Bezirksgericht konnte dieser Sicht der Dinge schliesslich folgen. Wenn auch nur knapp, wie Raimond Corboz in der Urteilseröffnung ausdrücklich betonte: «Mit drei Jahren Gefängnis kommen sie gut weg», sagte er zum Angeklagten, hielt gleichzeitig aber auch fest, dass das Gericht sich vor allem wegen der Sicht des Opfers mit der Vereinbarung habe einverstanden erklären können. Die Frau habe betont, sie sei froh, wenn ein Schlusspunkt hinter die Sache gesetzt werde.