SERIE FREIÄMTER BIBLIOTHEKEN (11) Es weihnachtet malerisch unter den heimeligen Dachbalken der Bibliothek In einer regelmässig erscheinenden Serie stellt die AZ Freiamt Bibliotheken aus der Region, Bibliothekarinnen und deren Lieblingsbücher vor. Im elften Teil ist die Reihe an den Mitarbeitenden der Murianer Bibliothek.

Die Murianer Bibliothekarinnen Trudi Brunner (links) und Conny Sander-Reinhardt sind in Weihnachtsstimmung. Verena Schmidtke

Wo könnte eine Bibliothek in Muri besser untergebracht sein, als auf dem Areal des Klosters? Und so finden Leserinnen und Leser im Dachgeschoss des Singisenflügels eine grosse Auswahl an Büchern. Beim Eintritt fällt der erste Blick auf die dunklen Holzbalken, die den Räumlichkeiten ihren besonderen Charme verleihen. In gemütlichen Sitzecken lässt es sich gut in spannenden Büchern schmökern.

Aktuell sei der Eintritt in die Bibliothek nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat möglich, informiert die Leiterin Conny Sander-Reinhardt. Darauf reagieren einige Nutzende mit Unverständnis. «Aber für die meisten ist es in Ordnung und einige sind auch ganz glücklich damit», führt die Leiterin aus, «denn mit Zertifikat kann man hier wieder ohne Maske Bücher ausleihen. Es ist ein Stück Normalität.»

Einstieg in den Beruf in Niederwil

Wie so viele ihrer Arbeitskolleginnen sei sie als Quereinsteigerin zum Beruf gekommen: «Ursprünglich habe ich im Kongress-Management gearbeitet.» Als 2010 in ihrem Wohnort Niederwil eine Mitarbeiterin in der Bibliothek gesucht wurde, habe sie sich beworben.

Die Dachkonstruktion verleiht der Bibliothek ihren besonderen Charme. Verena Schmidtke

«Mit meinen beiden Kindern war ich oft dort und gelesen habe ich schon immer gern», erinnert sie sich. Ausserdem sei die Bibliothek in Niederwil einfach sympathisch. Für die Tätigkeit habe sie die entsprechenden Kurse besucht und 2014 den Leiterkurs abgeschlossen. Lächelnd berichtet Conny Sander-Reinhardt:

«In Muri wurde 2015 eine neue Leiterin gesucht. Nach einigem Nachdenken, habe ich mich beworben und wurde genommen.»

An ihrem Beruf begeistere sie die Vielfalt: «Der Kontakt zu unserer Kundschaft ist schön. Der Austausch bereitet viel Freude, ich konnte quasi mein Hobby zum Beruf machen. Ausserdem organisiere ich sehr gern, entwickle Ideen und kann gut motivieren. Wir sind hier ein super Team.»

Ein Hauch von Weihnachten in der Bibliothek Muri. Verena Schmidtke

Dieses organisiert für kleinere Kinder die «Gschichteziit», welche von Oktober bis Mitte Dezember von der «Märlistunde» abgelöst werde. Für Erwachsene finde einmal im Jahr eine Kriminacht verbunden mit einem Rundgang durch Muri statt.

Eine Tafel mit dem Countdown bis Weihnachten

Als Bibliothekarin lese sie selbst natürlich auch gern: «Ich mag gerne Krimis, aber nicht zu heftig, eher mit solche mit Humor wie beispielsweise die Reihe um Violetta Morgenstern von Marcel Huwyler.» Ganz besonders beliebt seien bei ihr Weihnachtsbücher.

Das Team der Murianer Bibliothek mit Sabine Kugler, Rosmarie Käch, Trudi Brunner, Petra Murer und Conny Sander-Reinhardt (von links). Verena Schmidtke

«Wenn es stressig ist, dann lese ich Weihnachtsbücher und höre Weihnachtsmusik», erzählt Conny Sander-Reinhardt lachend. Dabei weist sie in den Raum, wo sich schon hübsche Weihnachtsdekorationen erkennen lassen. Sogar eine Tafel mit Countdown bis zum Heiligen Fest gibt es zu entdecken.

Ausserhalb der Bibliothek ist die Leiterin in der Natur anzutreffen. «Wir haben seit 2018 einen Hund, genauer gesagt einen Pudel», teilt sie mit, «das war schon immer ein Kindheitstraum. Und mit einem Hund ist man immer viel draussen unterwegs.»

«Es ist ein herzergreifendes Buch»

Der Buchtipp: «Fritz und Emma» der Autorin Barbara Leciejewski. zvg

Als Tipp hat Conny Sander-Reinhardt «Emma und Fritz» von Barbara Leciejewski ausgewählt: «Das Buch ist beliebt und gerade ausgeliehen.» Es geht um Emma und Fritz, beide wurden 1927 am selben Tag geboren, sie kennen sich ihr ganzes Leben und wollen heiraten. Doch als Fritz aus dem Krieg zurückkehrt, ist er ein anderer Mensch. Über das Erlebte kann er nicht sprechen. Aus der geplanten Hochzeit wird nichts, die beiden sprechen nicht einmal mehr miteinander.

2019 leben Fritz und Emma immer noch in ihrem Heimatort, doch sie reden immer noch nicht miteinander. Der junge Pfarrer Jacob und seine Frau Marie ziehen in das Dorf. Als Marie von dem Schicksal der beiden älteren Leute erfährt, macht sie sich daran, deren Geschichte aufzuarbeiten. «Es ist ein herzergreifendes Buch», sagt die Bibliothekarin.