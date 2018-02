Die Palette an Themen war wieder breit: Der Kinderfasnachtsumzug Sins, kurz Kifasi genannt, erfreute ein überaus grosses Publikum. «Abghobe» lautete das diesjährige Motto, geboten wurde aber nicht abgehobene, sondern überaus fantasievolle und bodenständige Unterhaltung von kleinen und grossen Narren.

Der Kindergarten Küfermatt war, sehr schön anzusehen, auf Pilzsafari. Die erste Oberstufe Sins thematisierte den «Mäntigsjass». Die vier Elemente waren mit dem Kindergarten und der Schule Aettenschwil vertreten. Die Klasse Sek 1a und Real 1b traten als frischer Fruchtsalat auf, die Real 3a holte doch tatsächlich auch noch den amerikanischen Präsidenten nach Sins und legte ihm, «fake news» hin oder her, den Teppich aus.

Die 1. Primar Sins wiederum findet schwarze Raben nicht so schön, die bunten gefallen ihnen besser, wie sie eindrücklich zeigte. Und bald kann es mit der Südwestumfahrung in Sins losgehen, jedenfalls ist der Bautrupp der Primar 3b bereit. Dem tiefgreifenden Konflikt zwischen Wolf und Schaf war die Primar 5c auf der Spur. Die Primar 3a schaute sich dafür den Filmklassiker «Despicable Me» genau an.

Wildsau erlegt

Aber auch die «Grossen» zeigten tolle Nummern, allen voran die Vill-Brothers mit ihrer Wildschweinjagd. Selbstverständlich waren auch die Olympischen Spiele ein Thema, originell dargestellt vom Fasnachtskomitee Dietwil. Die Sinserfrauen Plus gastierten mit Raubtieren, Akrobaten und Clowns in Sins. Für den richtigen Ton an diesem auch wettermässig verwöhnten Fasnachtsumzug sorgten verschiedene Guggenmusiken.

Den Kifasi gibt es seit 1971. Er ist schon längst wichtiger Bestandteil der Oberfreiämter Fasnacht, der jedes Jahr aus der ganzen Region Leute anlockt.