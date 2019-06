Theres Lustenberger-Durrer konnte am 1. Juni auf 65 Jahre Wirtetätigkeit im Gasthaus Sonne in Benzenschwil zurückblicken. Der Gemeinderat hat sie zu diesem seltenen Jubiläum beglückwünscht und ihr für ihr Wirken in diesem Oberfreiämter Traditionsrestaurant gedankt.

«Das ist mein Leben», sagte Theres Lustenberger an ihrem 90. Geburtstag im letzten Jahr. 1954 übernahm die Obwaldnerin, die noch heute mit der Innerschweiz auch über die Verwandtschaft verbunden ist, mit ihrem Mann Walter die Liegenschaft, baute sie aus, zog sieben Kinder auf, zum Teil allein, weil ihr Mann früh starb. Sie ist längst so etwas wie eine Institution und heute wahrscheinlich die älteste noch aktive Wirtin weit und breit. (ES)