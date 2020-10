Seit vielen Jahren brennen sie für Bücher und ihre Kunden

Beatrice Meier kann sich noch gut erinnern, wie das Ausleihsystem in der Stadtbibliothek Bremgarten im Zeughaus in ihrer Jugend funktioniert hat. Denn digitale Bücherlisten und Kundenkarteikarten gab es zu dieser Zeit noch nicht. «Damals hatten wir sogenannte Lesetaschen. Wenn man ein Abonnement löste, erhielt man ein paar dieser Täschchen, für jedes durfte man ein Buch ausleihen. Als Schülerin habe ich mir extra welche dazugekauft», erzählt sie und lacht herzlich.

In diesem Jahr feiert die Stadtbibliothek Bremgarten ihren 40. Geburtstag. Viele ihrer Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte konnte die stellvertretende Leiterin selbst miterleben – und das nicht nur als treue Kundin. Seit 18 Jahren arbeitet Meier selbst als Bibliothekarin in Bremgarten. Auf das Jubiläum sind sie und Leiterin Beatrice Wehrli, die seit 2009 im Team ist, stolz. An eine der bedeutendsten Wendungen in der Geschichte der Stadtbibliothek Bremgarten können sich beide Frauen noch sehr gut erinnern. Denn sie geschah vor noch gar nicht allzu langer Zeit.

Die Stadt übernahm die Bibliothek von den Kirchen

«2015, am Ende des Jahres, in dem ich die Leitung übernommen hatte, wurde die Stiftung Stadtbibliothek Bremgarten aufgelöst», erzählt Wehrli. Die Stiftung sei damals im Jahr 1980 mit der Vertretung der katholischen Kirchgemeinde, der Ortsbürger- sowie der Einwohnergemeinde gegründet worden. Zuvor wurde die Stadtbibliothek von der katholischen Kirchgemeinde als eine Jugend- und Volksbibliothek im Kirchgemeindehaus und später im Stadtschulhaus betrieben. Dass die Stiftung Ende 2015 aufgelöst wurde, habe vor allem finanzielle Gründe gehabt. «Zuerst ist die reformierte und später auch die katholische Kirchgemeinde als Zahler weggefallen», erklärt Meier. Eine Stiftung aufrecht zu erhalten, deren Geld sowieso nur von der Stadt kommt, ergab keinen Sinn. «Und so wurden wir eine Abteilung der Stadt.»