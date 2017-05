Mit einer geballten Ladung Musik, viel Gesang und Unterhaltung wartet das Organisationskomitee am Aargauischen Musiktag vom 8. bis 11. Juni in Tägerig auf. Eingebunden in das musikalische Stelldichein ist das Dorffest, an dem eine grosse Begegnungsplattform geboten wird. Letztmals fand in Tägerig vor mehr als 60 Jahren ein Musiktag statt, ebenfalls organisiert vom 1855 gegründeten Musikverein, der einer der ältesten Musikvereine im Kanton Aargau ist.

Chor-Contest und Landi-Stadl

40 Musikvereine aus der Region werden mit insgesamt 1400 Musikantinnen und Musikanten die Gemeinde Tägerig in ein einziges Musikdorf verwandeln (Samstag, 10. Juni, ab 12.15 Uhr; Sonntag, 11. Juni, ab 8 Uhr). Um das grosse Musikantentreffen mit einer zusätzlichen attraktiven Note zu bereichern, gibt es einen gesanglichen Wettstreit um den Tagessieg im Contest der Chöre (Samstag, 10. Juni, 20 Uhr), an dem vier bekannte Gesangsformationen teilnehmen werden.

Der vierte Landi-Stadl, der erstmals in Tägerig durchgeführt wird, präsentiert beliebte Stars des volkstümlichen Schlagers (Freitag, 9. Juni, 19 Uhr). Für das leibliche Wohl der Gäste und Musizierenden wird an allen vier Festtagen in den zehn Vereins-Beizen gesorgt, in denen so richtige Dorffeststimmung aufkommen soll.

Das grösste Klassentreffen

Am Tägliger-Tag (Freitag, 9. Juni, ab 14 Uhr) findet mit über 400 ehemaligen Schülerinnen und Schülern von Tägerig die grösste Klassenzusammenkunft statt, die das Dorf je erlebt hat. Es sind auch Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen, die mindestens seit 25 Jahren im Dorf wohnen. In diesem Rahmen werden Ernst Meier mit historischen Beiträgen und Kurt Oldani mit Anekdoten aufwarten, und eine Schulklasse singt das Tägliger-Lied, wie von OK-Präsident Peter Annen an einer Medienorientierung zu erfahren war.

Idee junger Vereinsmitglieder

Der OK-Chef beschrieb das ganze viertägige Programm als sehr facettenreich. Dass übrigens wieder einmal ein Musiktag in Tägerig stattfinde, sei die Idee junger Musikvereinsmitglieder gewesen: «Die Generalversammlung sprach sich einstimmig für die Durchführung eines Musiktages aus.»

Ein Höhepunkt nach dem anderen wartet also während der vier Festtage auf das Publikum aus nah und fern. Die Organisatoren sind bereit für den Grossanlass, wie ihn Tägerig noch nie erlebt hat, bestätigten weitere OK-Mitglieder: «Im Festzelt haben wir 1250 Sitzplätze, wo wir die Mitglieder der Musikvereine verpflegen können», war von Roland Seiler zu erfahren, dem Leiter des Ressorts Wirtschaft. «Die Konzertdarbietungen sind in der Mehrzweckhalle, die Paradevorführungen der Musikkorps auf der Niederwilerstrasse. An unserem Musiktag sind sowohl Harmoniemusik-Formationen als auch Brass Bands beteiligt», hielt der für die musikalischen Belange zuständige Marcel Hunn fest.

«Das Ziel, 1000 Tickets für den Landi-Stadl im Vorverkauf abzusetzen, werden wir erreichen, denn bereits sind 900 Eintritte verkauft», sagte Rosmarie Mösch, Leiterin Unterhaltung.