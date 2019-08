Am Kirchenplatz in Wohlen baute der Strohindustrielle Jacob Isler (1758–1837) vor genau 200 Jahren, 1819, sein Wohnhaus. Dieses muss sich in seiner stolzen Bürgerhausart selbst neben der 1808 eingeweihten katholischen Pfarrkirche St. Leonhard nicht verstecken. Heute ist es das katholische Kirchgemeindehaus.

Das Haus entstand nach dem verheerenden Dorfbrand von 1814, bei dem ein Mensch starb und 170 ihr Obdach verloren. Isler sicherte sich auf dem Brandplatz das Grundstück an bester Lage. Der Zufall will es, dass das Emanuel-Isler-Haus gleich alt ist wie das Weisse Haus, Sitz des US-Präsidenten in Washington. Dieses wurde – ebenfalls nach einem Brand – 1819 neu aufgebaut.

1865 wurde neben Islers Wohnhaus ein Holzhaus, 1876 das heute noch bestehende Gartenhaus erstellt. Im Garten befand sich eine originelle Kegelbahn. Mithilfe einer an einem Seil befestigten Kugel konnte man Kegel umwerfen. Die Bahn erregte die Aufmerksamkeit vieler Passanten und Schüler, die am Emanuel-Isler-Haus vorbei zur Schule gingen. «Auch ich habe diese Kegelbahn als Schulbub noch gesehen», sagt der ehemalige katholische Kirchenpfleger und Einwohnerrat Franz Fischer.