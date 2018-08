Ein lauter Knall hallt durch den Raum, schon liegt einer der Judokas nach einem geschickten Wurf auf der Matte. Es ist Montagabend, das erste Judo-Training nach den Sommerferien ist in vollem Gange. Das Dojo, wie der Trainingsraum auf Japanisch heisst, ist gut besucht. Die Trainer zeigen ihren Schülern Griffe und Wurftechniken, die dann gleich ausprobiert werden. Und wieder liegt ein Athlet auf der Matte. Neben den Wurftechniken gibt es im Judo auch Techniken für das geschickte Fallen. «In unseren Sportarten ist die Verletzungsgefahr eher gering», informiert Vereinspräsident Andreas Schmid schmunzelnd. Zudem seien die Matten angenehm. Auf ihr jetziges Dojo ist der Judo und Aikido Club Wohlen schon ein wenig stolz. «Nach einem Wasserschaden musste einiges erneuert werden», erläutert Schmid, «den Schwingboden haben wir mit entworfen, er ist einer der modernsten in der Schweiz.» Wenn der Verein woanders an Wettkämpfen oder anderen Veranstaltungen teilnehme, falle der Unterschied zu anderen Matten schon auf, führt Schmid aus und fügt augenzwinkernd hinzu: Wir sind immer froh, wenn wir wieder hier im Dojo sind.»

Idee von ein paar Verrückten

In diesem Jahr begeht der Judo und Aikido Club (JAC) ein besonderes Jubiläum: Vor 50 Jahren wurde der Verein für japanischen Wettkampf und Kampfkunst gegründet. Einer, der von Beginn an dabei war, ist Kurt Wissmann. Auf die Frage, wie es 1968 zur Gründung kam, antwortet er lachend: «Ein paar Verrückte hatten die Idee dazu und gaben ein Inserat auf.» Die treibende Kraft hinter dem Vorhaben sei Emil Pfründer gewesen, der 1999 verstorben ist. Das Inserat war erfolgreich. «An der Gründungsversammlung am 18. Oktober nahmen 75 Personen teil», berichtet Wissmann. Die ersten Trainingsmöglichkeiten seien allerdings ein wenig spartanisch gewesen. «Wir trainierten in der Turnhalle des Haldenschulhauses, ohne Matten und ohne Heizung.» Nach einer Weile gab es Reisstrohmatten, die aber recht hart waren. Dennoch habe sich der Verein nicht über mangelndes Interesse beklagen können. Nach drei Jahren erfolgte ein Umzug in die Luftschutzräume des Bünzmattschulhauses, was das Training aber nicht komfortabler machte, da es auch hier keine Heizung gab und keine Duschen.