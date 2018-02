Realisiert habe er das zum ersten Mal beim Einlaufen ins Stadion. 35 000 Zuschauer schauten am 9. Februar live unter anderem den Schweizern beim Einmarschieren zu. «Für eine kurze Zeit dachten wir zwar, das Stadion sei leer.» Neben jedem Sitz war ein Licht für die Eröffnungsshow installiert. Die Zuschauer seien deswegen zum Teil kaum zu sehen gewesen.

Keine Woche später, am 15. Januar, feierte der nun 22-Jährige seinen Geburtstag bei einem Nachtessen im Olympia-Dorf mit seiner Familie. Vor dem Wettkampf werde nie tief ins Glas geschaut. «Das haben wir später nachgeholt», erzählt der sympathische Olympionike schmunzelnd. Beim Feiern habe er zu seiner Freude den vierfachen Olympiasieger im Skispringen, Simon Ammann, getroffen. «Im Vergleich zu mir ist er echt klein, dafür umso cooler und sympathischer», stellt der 1,88 Meter grosse Sportler fest.

Zurück in der Heimat, gibt es eine Woche Verschnaufpause. Und was macht ein Freestyle-Aerial-Skier in seiner freien Woche? «Ich glaube, ich geh Skifahren.» Er sei zwar während der Saison oft auf den Ski, aber Zeit, um einfach ein bisschen zu fahren, habe er dabei kaum.

Mitte März geht es weiter mit der Schweizer Meisterschaft in Airolo, danach fliegt er für drei Wochen nach Malaysia, bevor er im Sommer den Rest seiner Sport-RS absolvieren wird.

«Man darf den Koffer einfach nie zu fest auspacken», sagt er lächelnd. Seine nächsten Ziele sind klar definiert: «Nächstes Jahr ist die WM in den USA, bis dahin will ich den Dreifach-Salto mit vier Schrauben beherrschen.» Weiter wolle er an den nächsten Olympischen Spielen 2022 in Peking erneut antreten. «Bis dann klappt es hoffentlich auch mit der Landung», sagt er grinsend.