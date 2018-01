«Christus Mansionem Benedicat» – Christus segne dieses Haus. Die Sternsinger schreiben diese Segensworte wie 20*C+M+B*18 mit gesegneter Kreide über die Türen der Häuser und Wohnungen.

Die Beinwiler Sternsinger gingen nach dem Aussendungsgottesdienst in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Burkard auf die Strassen von Beinwil und brachten den Menschen den Segen Gottes und die Botschaft, dass Gott mit uns durch alle Tage des Jahres 2018 gehen wird.

Die Sternsinger-Mission ist das grösste Kindermissionswerk von Kindern für Kinder in der katholischen Kirche. Gekleidet als Sternträger und Könige, besuchen die Kinder in der Weihnachtszeit die Menschen, singen Weihnachtslieder, sprechen den Spruch von den drei Königen, segnen die Wohnung oder das Haus und sammeln Geld für die notleidenden Kinder in der Welt – dieses Jahr unter dem Motto «Segen bringen, Segen sein – gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit».

Dank dem guten Spendenergebnis von rund 6000 Franken, davon rund 700 Franken aus der Kollekte der Pfarrei St. Goar in Muri, müssen weniger Kinder einer Arbeit nachgehen, um mitzuhelfen, damit ihre armen Familien überleben können. Viele Kinder dürfen nun dank dem Sternsingen die Schulen besuchen.(az)