Plastik ist aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Unsere Nahrung ist darin verpackt, er wird für Kosmetika verwendet, und auch in unserer Kleidung ist er eingewebt. Oftmals wird er achtlos weggeworfen. Eine ganze PET-Flasche kann man zwar wieder aus dem Wasser fischen, doch die Plastikstückchen, die sich davon ablösen, nicht mehr. Kunststoffteilchen, die kleiner sind als fünf Millimeter, werden als Mikroplastik bezeichnet.

«Ich hatte gelesen, dass es in den Meeren sechsmal mehr Plastik hat als Plankton», erzählt Cyril Bouilloux. Das Thema packte ihn sofort und er beschloss, im Rahmen seiner Maturaarbeit herauszufinden, wie viel Mikroplastik in den Freiämter Gewässern vorhanden ist. Bouilloux wurde klar, dass der Anteil an Mikroplastik in den Meeren mit den Freiämter Gewässern in Verbindung steht. «Wir stehen hier am Anfang dieses Förderbands und sind auch mitverantwortlich.»

Mehrere Wochen lang untersuchte der 20-Jährige verschiedene Stellen der Reuss, Bünz und im Hallwilersee. Für ungefähr zehn Minuten hielt er ein Planktonnetz mit einem Auffangbehälter ins Wasser. Mit einem Styroporball an einer Schnur mass er, wie schnell das Wasser floss. «So konnte ich ausrechnen, wie viel Wasser in dieser Zeit durch mein Netzchen geflossen ist.» Danach gab er Schwefelsäure in die Proben, damit sich Dinge wie Algen und Schlamm auflösten. Die Plastikteilchen blieben dabei aber unverändert. «Genau das ist ja der Punkt: Plastik zersetzt sich nicht», erklärt der Wohler. Er untersuchte die Proben unter dem Mikroskop und dokumentierte, wie viel Mikroplastik er in jeder Probe fand.