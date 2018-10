Die Gemeinde Wohlen ist seit einigen Jahren daran, Sicherheitsdefizite im Strassenverkehr durch gezielte Massnahmen zu verbessern. Dabei steht insbesondere die Schulwegsicherheit im Fokus. Eine dieser Stellen ist der Knotenbereich Steingasse/Talbisgässchen/ Hofmattenweg. 2013 wurde dieses Ziel bereits mit der Rechtsvortrittsregelung angegangen und 2017 mit der Einführung der Tempo-30-Zone weitergeführt. Nun sind die Fussgänger an der Reihe.

Mehr Sicherheit dank «Kissen»

Der Knotenbereich wird neu als «Kissen» ausgebildet, das heisst, er wird um rund 6 Zentimeter erhöht. Ebenfalls soll der vom Sternenplatz her kommende Gehweg entlang der Steingasse mittels Fussgängerstreifen bis zum Gehweg Talbisgässchen/BBZ verbunden werden. Der bestehende Fussgängerstreifen über die Steingasse wird um einen weiteren über den Hofmattenweg ergänzt. So kann die Lücke Richtung Sportanlagen Hofmatten geschlossen werden. Als zusätzliches Element wird die Fahrbahnbreite der Steingasse im Abschnitt Talbisgässchen bis Bachmattenweg auf 6 Meter verschmälert. Dadurch kann in diesem Abschnitt südseitig der Steingasse ein durchgehender Gehweg mit einer Breite von 1,5 Metern realisiert werden. Eine sogenannte Gehwegüberfahrt im Einmündungsbereich Bachmattenweg in die Steingasse schliesst neu die Fussweglücke Richtung obere Steingasse sowie Richtung Guggibach. Im Fahrbahnbereich erfolgt abschliessend ein Deckbelagsersatz.

Die Bauarbeiten starten am 8. Oktober mit kleineren Werkleitungsarbeiten sowie den unter Verkehr realisierbaren Strassenbau-Vorarbeiten. Im Talbis- gässchen wird während der gesamten Bauzeit ein Einbahnregime eingerichtet. Für den Verkehr könnte es ab und zu Behinderungen geben. Für Fussgänger ist das Passieren des Baustellenbereiches jederzeit gewährleistet. Die abschliessenden Belagsarbeiten werden später während einer Vollsperrung erfolgen. Es ist geplant, diese im November während eines Wochenendeinsatzes auszuführen. (AZ)