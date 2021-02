Schule Start in neues Digitalzeitalter – ab Montag bekommen alle Wohler Fünftklässler eigene Notebooks An der Schule Wohlen läuft zurzeit das Roll-out für das neue IT-Konzept. Rund 500 Notebooks werden für die Lehrpersonen und die Schüler vorbereitet. Ab nächster Woche stehen sie im Einsatz.

Gemeinderat Paul Huwiler (links) und Markus Fricker (IT Leitung Schule Wohlen) schauen bei der Aufsetzung der Notebooks vorbei. Marc Ribolla

Im unteren Gang des Wohler Bezirksschulhauses Halde stapeln sich Dutzende alte Desktop-PCs. Sie haben ausgedient und werden bald von einer Spezialfirma fachgerecht entsorgt. In den beiden angrenzenden Schulzimmern laufen gleichzeitig die Vorbereitungen für den Start in ein neues IT-Zeitalter an der Schule Wohlen.

Beim Blick ins Zimmer sieht man viele Kabel und blaue Geräte. Mitarbeiter der IT-Firma Letec sind seit vergangenem Montag damit beschäftigt, rund 500 neue Notebooks aufzusetzen. Sie sind für alle Lehrpersonen mit einem Pensum von mehr als 40 Prozent und alle Fünftklässler der Schule Wohlen vorgesehen, unabhängig von ihrem Schulstandort.

Die alten Desktop-PCs stapeln sich noch im Gang. Marc Ribolla

Lieferschwierigkeiten verzögerten den Projektstart

Der Einwohnerrat genehmigte im Juni 2020 den 2,2-Millionen-Kredit für das neue IT-Konzept. In Zukunft werden alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse mit einem persönlichen Notebook ausgerüstet, das sie bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit nutzen können. Die Kindergärten sowie die 1. und 2. Klasse erhalten Tablets und die 3./4. Klasse jeweils halbe Klassensätze an Notebooks. Markus Fricker, IT-Leiter der Schule Wohlen, sagt:

«Ziel war es ursprünglich, noch 2020 mit dem Roll-out zu beginnen. Wegen Lieferschwierigkeiten bei den Notebooks gab es eine Verzögerung.»

Letzte Woche wurden die Geräte nun rechtzeitig zum Start ins zweite Semester nach den Sportferien geliefert und werden jetzt vorbereitet. Ein aufwendiger Prozess: In Blöcken à 24 Notebooks dauert es pro Serie rund eineinhalb Stunden, bis die Konfiguration auf die Bedürfnisse der Schule Wohlen angepasst ist.

«Es ist extrem, was in kurzer Zeit geleistet wurde»

Gemeinderat Paul Huwiler, der das Schulressort führt, schaut bei der Aufsetzung der Notebooks persönlich vorbei. «Alles läuft nach Plan. Ich muss den Beteiligten ein Lob aussprechen. Es ist extrem, was in dieser kurzen Zeit geleistet wurde. Das Roll-out verläuft sehr gut», sagt er.

Die Coronasituation sei auch in der Schule ein Treiber der Digitalisierung gewesen, so der Gemeinderat. Zudem ist seit letztem August im Lehrplan 21 das neue Fach «Medien und Informatik» vorgeschrieben – mit unterschiedlichen Anforderungen je nach Schulstufe.

Vergangene Woche wurden die Notebooks geliefert und ausgepackt. zvg

Die Schüler können die Notebooks gegen Bezahlung von 150 Franken auch privat nutzen während der Ferien und nach Ablauf der Schulzeit das Gerät behalten. Administratorenrechte erhalten die Schüler ab der Oberstufe. Huwiler sagt: «Das war ein bewusster Entscheid, um die Eigenverantwortung zu fördern. Die Schüler sollen merken, wenn sie etwas Falsches damit machen.»

Neue Verkabelung plus Weiterbildung für die Lehrer

Gleichzeitig laufen aktuell noch zwei weitere Projekte, die die Wohler Schulhäuser IT-mässig aufwertet. Fricker erklärt:

«Wir machen die ganze Schulzimmerverkabelung neu.»

Der bedeutet: «Sämtliche Desktop-PCs werden entfernt. Nur Maus, Tastatur und Bildschirm bleiben. Im Gegenzug gibt es eine Dockingstation fürs Notebook.»

In Zukunft können die Schüler ihr Gerät via WLAN beispielsweise mit dem Beamer oder Visualizer im Schulzimmer verbinden. Nicht alles musste jedoch im Zuge der Netzwerküberarbeitung über die digitale Klippe springen. «Teilweise laufen noch Netzwerkdrucker von 2008 problemlos, diese haben wir stehen lassen», sagt Markus Fricker.

Als drittes IT-Projekt startet die Schule Wohlen die Plattform Classroom. Dort können sich die Lehrpersonen weiterbilden. Verschiedene Module stehen in Workshops zur Verfügung. «Jeder kann diese individuell, wann er möchte, absolvieren», erläutert Fricker. Damit alle auf dem gleichen Stand sind.