Schule Wohlen Mit 60 Jahren ist Schluss: Daniel Güntert sagt der Bez Wohlen Adieu und verwirklicht seinen Traum Nach 38 Jahren an der Bezirksschule lässt sich Daniel Güntert frühzeitig pensionieren. Er blickt zurück auf erfüllte Jahre, interessierte Schüler und aussergewöhnliche Lagerwochen.

Die Kutsche kommt eine halbe Stunde zu spät, aber der Empfan war eine grosse Freude. Daniel Güntert wird nach 38 Jahren an der Bez Wohlen in den Ruhestand verabschiedet. Alex Spichale

Wie Daniel Güntert damals, vor rund 40 Jahren, an der Wohler Bezirksschule zu seinem Job kam, kann man heute kaum glauben. Der damalige Schulsekretär Hans Saxer rief ihn an und sagte:

«Wir haben dich gestern zum Lehrer an der Bezirksschule gewählt, du kannst uns heute noch deine Bewerbungsunterlagen vorbeibringen.»

Lachend erzählt Güntert die Geschichte, die so gar nicht mehr in die heutige Zeit passt. Sie zeigt auch auf, wie sehr sich die Schule und mit ihr die Gesellschaft gewandelt haben. Daniel Güntert blieb sich treu, ohne dabei den Wandel der Zeit zu verpassen. Er ist heute zwar 60 Jahre alt, scheint aber im Geiste der gut gelaunte 22-Jährige geblieben zu sein, der damals voller Tatendrang seine erste Stelle in Wohlen antrat. Optimistisch, stets gut gelaunt und offen für Neues, so erlebten ihn seine Schülerinnen und Schüler in den vergangenen 38 Jahren.

Die Klassenlager waren alles andere als gewöhnlich

Die Freude am Lehrberuf ist ihm in all den Jahren nie abhanden gekommen. Er schätze es als ein grosses Glück, dass ihm die Arbeit mit den Schülern stets viel Spass bereitet habe. «Für mich war es eine Art Rückkopplungseffekt. Was ich gegeben habe, kam auf vielfache Art und Weise wieder zurück.»

Ganz bestimmt haben die Bezirksschüler gemerkt, dass ihr Lehrer für Deutsch, Geografie und Geschichte die Arbeit liebt und sein Wissen auf anschauliche Art und Weise vermittelt. Diese Rückmeldung erhielt er in den vergangenen Jahren regelmässig. Er erzählt:

«Dass einige meiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler sich im Einwohnnerrat engagierten, freut mich sehr. Vielleicht konnte mein Unterricht dazu beitragen, dass sie sich für politische Vorgänge interessieren.»

Vielen ehemaligen Schülern blieben die Klassenlager in Erinnerung. Sie haben nie in einem Lagerhaus stattgefunden. Als ehemaliger Jungwächtler war es für Güntert eine Selbstverständlichkeit, dass er die Lager unter freiem Himmel durchführte. Auch wenn dies eine aufwendige Organisation bedingte. Wie beispielsweise die Lagerwoche, in der er gemeinsam mit seiner Klasse vom Gotthard entlang der Reuss bis ins Freiamt reiste.

In Erinnerung sind vielen auch die Theateraufführungen geblieben. Es wurde zur Tradition, dass er mit seinen Klassen jeweils eine solche inszenierte. Oftmals verfassten die Klassen die Stücke selber. Das erforderte zwar viel Mehrarbeit, sagt er, ihn habe aber jeweils begeistert, wie die Schüler über sich hinauswuchsen und das Publikum begeisterten.

Der Berufswunsch stand schon früh fest

Dass er in die Fussstapfen seines Vaters treten und ebenfalls Oberstufenlehrer werden würde, zeichnete sich schon in seiner Jugend ab. Er erzählt:

«Ich habe in der Jungwacht die Freude an der Arbeit mit Menschen entdeckt. Das faszinierte mich.»

Nach der Matura absolvierte er die Lehrerausbildung und stand bereits als 22-Jähriger erstmals vor seiner ersten Oberstufenklasse. Sein Interesse an der Sprache und der Geschichte bewog ihn dazu, an der Universität in Zürich Deutsch, Geschichte und Geografie zu studieren. Nebenher unterrichtete er weiterhin in einem Teilpensum an der Schule Wohlen.

Seiner Stelle an der Bezirksschule hielt der vierfache Vater all die Jahre die Treue. «Ich wohne mit meiner Familie ganz in der Nähe der Schule. Die Wege waren kurz, das hat mir vieles erleichtert.» So konnte er die Zwischenstunden auch für einen Abstecher nach Hause nutzen. Denn dort gab es mit den vier Buben immer etwas zu tun. Güntert sagt schmunzelnd: «Meine Erfahrung als Vater kam mir bei den Gesprächen mit den Eltern immer wieder zugute. Unsere Buben haben auch nicht immer das getan, das wir von ihnen erwartet haben.»

Eines ist sicher: Langweilig wird es nicht

Dass er sich nun mit 60 Jahren pensionieren lässt, ist das Ergebnis langer Überlegungen. Er berichtet: «Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Das hat mich zum Grübeln gebracht. Ich habe mir überlegt, was ich mit meinen verbleibenden Jahren noch machen will.» Der Entscheid fiel zu Gunsten seiner geliebten Hobbys aus. Und deren hat er viele.

So wird er weiterhin die beliebten geschichtlichen Dorfrundgänge anbieten und seine gesammelten Fakten und Infos über die Wohler Dorfgeschichte aufbereiten. Aber auch Skitouren und Wanderungen möchte er wieder vermehrt unternehmen und das Musizieren pflegen. Ausserdem will er sich endlich einen Wunsch erfüllen: «Ich wollte schon immer Alphorn spielen lernen.» Das Lehrerkollegium weiss um den Wunsch und hat ihm deshalb zum Abschied einen Gutschein für die ersten Musikstunden spendiert.